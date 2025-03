Пішов із життя легендарний боксер Джордж Форман: що відомо

Джорджу Форману було 76 років. Він завершив свою кар'єру в 1997 році з професійним рекордом із 76 перемог і п'яти поразок.

Увечері в п'ятницю 21 березня в лікарні американського Г'юстона помер найстаріший чемпіон з боксу у важкій вазі Джордж Едвард Форман. Про смерть легендарного спортсмена повідомила його сім'я.

"Із глибоким сумом ми оголошуємо про смерть нашого улюбленого Джорджа Едварда Формана-старшого, який мирно покинув нас 21 березня 2025 року в оточенні близьких", — ідеться в повідомленні.

У віці 19 років Форман завоював золоту медаль з боксу у важкій вазі на Олімпіаді 1968 року в Мехіко, перемігши технічним нокаутом радянського боксера Йонаса Чепуліса. У січні 1973 року відбувся бій між Форманом і абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Джо Фрейзером. Форман переміг технічним нокаутом у 2-му раунді.

У жовтні 1974 року Джордж Форман вийшов проти Мохаммеда Алі в Кіншасі, Заїр (зараз Демократична Республіка Конго). Бій отримав назву "Гуркіт у джунглях" і статус "бій року" за версією журналу "Ринг". У 8-му раунді Алі нокаутував Формана, ставши 2-разовим чемпіоном. У березні 1977 року Джордж Форман програв за очками Джиммі Янгу і після цього пішов із боксу, став проповідником. Через десять років він повернувся на ринг, провівши поєдинок зі Стівом Зоускі, якого переміг технічним нокаутом.

Останній бій проти Шеннона Бріггса Форман програв 1997 року, коли йому було 48 років і він був на 23 роки старшим за свого суперника. Він закінчив кар'єру з професійним рекордом 76-5 ставши одним із 10 найкращих бійців-важковаговиків усіх часів.

Після виходу "на пенсію" Джордж Форман почав рекламувати двосторонній електричний гриль, вироблений компанією побутової техніки Salton Inc. Щоб його ім'я використовувалося на кухонній техніці, 1999 року йому виплатили 138 мільйонів доларів. До цього йому платили 40 відсотків з кожного проданого гриля, що приносило чемпіону 4,5 мільйона доларів на місяць.

Він також рекламував глушники, смажених курчат і чіпси.

"Я закохуюся в кожен продукт, який продаю. Ось що продається. Так само, як і проповідь", — писав Форман у своїй автобіографії By George.

The New York Times пише, що Форман знімався в ситкомі "Джордж" на ABC, у якому він грав відставного боксера, що допомагає проблемній молоді, і протягом багатьох років з'являвся як гість у кількох шоу.

Форман був одружений чотири рази. У 1985 році він одружився вп'яте з Мері Джоан Мартеллі, з якою він прожив усе життя. Усіх своїх п'ятьох синів він назвав Джорджами. Крім цього, у нього п'ять біологічних і дві прийомні дочки. У 2005 році Форман співпрацював з авторкою Френ Манушкін над дитячою книжкою "Let George Do It!" про будинок, сповнений Джорджів.

Про його спортивну кар'єру 2023 року було знято автобіографічний фільм "Великий Джордж Форман" (Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World).

