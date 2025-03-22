У Києві 7-річний хлопчик помер на прийомі у стоматолога: що сталося (фото)

Маленькому пацієнту мали лікувати зуби під наркозом, але його серце зупинилося. Бригада "швидкої" намагалася реанімувати його дві години.

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У Святошинському районі померла дитина під час відвідування приватної стоматологічної клініки. Про це 22 березня повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Києві.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті семирічного хлопчика. Він був відвідувачем столичного стоматолога.

За попередніми даними, у дитини зупинилося серце після того, як лікар ввів йому наркоз. У клініку викликали "швидку", і бригада намагалася реанімувати хлопчика впродовж двох годин. Однак врятувати його життя не вдалося.

Поліція на місці смерті дитини Фото: Національна поліція

"Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події", — додала пресслужба.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року 5-річний Велес Пашник впав у кому після видалення двох молочних зубів під наркозом. Зі слів батька, у дитини сталася зупинка серця, медикам вдалося реанімувати хлопчика, але його стан залишався критичним. 14 січня 2024 року стало відомо про смерть пацієнта. За даними ЗМІ, клініко-експертна комісія визнала надання медичної допомоги неналежним, з’ясувавши, що стоматолог і анестезіолог не мали потрібної кваліфікації.

10 лютого цього року в Офісі генпрокурора заявили, що лікарці-анестезіологу повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків. Правоохоронці пояснили, що вона не мала ані належної спеціалізованої освіти, ані кваліфікації для роботи з дітьми, ані досвіду. Для того, щоб лікувати дітей, вона скористалась фальшивими документами.