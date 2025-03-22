В Киеве 7-летний мальчик умер на приеме у стоматолога: что произошло (фото)

Маленькому пациенту должны были лечить зубы под наркозом, но его сердце остановилось. Бригада "скорой" пыталась реанимировать его два часа.

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В Святошинском районе умер ребенок во время посещения частной стоматологической клиники. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти семилетнего мальчика. Он был посетителем столичного стоматолога.

По предварительным данным, у ребенка остановилось сердце после того, как врач ввел ему наркоз. В клинику вызвали "скорую", и бригада пыталась реанимировать мальчика в течение двух часов. Однако спасти его жизнь не удалось.

Полиция на месте смерти ребенка Фото: Национальная полиция

"Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации события", — добавила пресс-служба.

Напомним, 8 декабря 2023 года 5-летний Велес Пашник впал в кому после удаления двух молочных зубов под наркозом. По словам отца, у ребенка произошла остановка сердца, медикам удалось реанимировать мальчика, но его состояние оставалось критическим. 14 января 2024 года стало известно о смерти пациента. По данным СМИ, клинико-экспертная комиссия признала оказание медицинской помощи ненадлежащим, выяснив, что стоматолог и анестезиолог не имели нужной квалификации.

10 февраля этого года в Офисе генпрокурора заявили, что врачу-анестезиологу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Правоохранители объяснили, что она не имела ни надлежащего специализированного образования, ни квалификации для работы с детьми, ни опыта. Для того, чтобы лечить детей, она воспользовалась фальшивыми документами.