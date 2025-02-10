Смерть 5-летнего мальчика после посещения стоматолога: анестезиологу объявлено о подозрении

Врачу инкриминируют занятие лечебной деятельностью без специального разрешения, ненадлежащее исполнение своих обязанностей и подделку официального документа и использование его.

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В январе 2024 года во Львове умер пятилетний Велес Пашник после почти 40 дней пребывания в коме, в которой он оказался во время лечения зубов в местной стоматологической клинике. Из-за ненадлежащего исполнения врачом профессиональных обязанностей врачу-анестезиологу сообщено о подозрении, пишет пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Правоохранители сообщили, что врач, которая проводила анестезию, не имела для этого надлежащего специализированного образования, квалификации для работы с детским населением и опыта. Следовательно, из-за профессиональной халатности, выбрала ошибочную тактику анестезиологического обеспечения при стоматологическом вмешательстве, что привело к тяжелым последствиям и смерти пациента.

Кроме этого, врач в сентябре 2023 года получила поддельный сертификат врача-специалиста по специальности "детская анестезиология" и получила удостоверение о повышении квалификации к диплому по направлению "детская анестезиология". Женщина использовала эти документы для привлечения ее к оказанию медицинской помощи детям в частной стоматологической клинике",

Врачу инкриминируют:

занятие лечебной деятельностью без специального разрешения, осуществляемое лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования, если это повлекло тяжкие последствия для больного;

ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему;

подделка официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией и который предоставляет права с целью использования его поддельщиком или другим лицом, использование заведомо поддельного документа.

В Офисе Генпрокурора добавили, что сейчас продолжаются следственные действия. Также решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности.

Смерть 5-летнего мальчика после посещения стоматолога: что известно

Напомним, что 14 января стало известно, что пятилетний Велес Пашник умер во Львове после почти 40 дней пребывания в коме, в которой он оказался во время лечения зубов в местной стоматологической клинике. В клинику мальчик пришел с мамой для удаления двух молочных зубов под общим наркозом. Через некоторое время после начала операции "началась суматоха" и по вызову прибыли две бригады скорой помощи. Парень впал в кому, после чего умер.

Позже клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации признала ненадлежащим оказание медицинской помощи Велесу Пашнику. Она обнаружила, что стоматолог и анестезиолог, которые осуществляли операцию, не имели необходимой квалификации для работы с детьми.