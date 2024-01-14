Во Львове умер 5-летний мальчик, который впал в кому во время лечения зубов (фото)

Во время проведения реанимационных мероприятий мальчик уже находился в тяжелом состоянии. Позже врачи заявили, что его мозг умер. Офис генерального прокурора подтверждает информацию о смерти 5-летнего Велеса.

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Пятилетний Велес Пашник умер во Львове после почти 40 дней пребывания в коме, в которой он оказался во время лечения зубов в местной стоматологической клинике. О смерти мальчика сообщил его отец, украинский бандурист Виктор Пашник на странице Facebook.

Сообщение Виктора Пашника появилось на странице в 23:00 13 января. Мужчина опубликовал фотографию сына и написал несколько скорбных предложений.

"Лети наш мальчик, лети... Всем нам с небес свети... Покойся с миром, любимый наш Лесюня!" — говорилось в заметке.

Виктор Пашник о смерти Велеса Фото: Скриншот

Позже мать, украинская художница Марианна Вахняк, написала в Facebook, что прощание с умершим мальчиком состоится в Коломые 16 января.

Марианна Вахняк о смерти сына Велеса Пашняка Фото: Скриншот

Трагедия во Львове — детали дела Велеса Пашника

28 декабря Виктор Пашник в Facebook рассказал, что произошло с его сыном. Указал, что на дату публикации сын уже 21 день находился в коме и лечился в медицинском учреждении "Больница святого Николая" города Львова. По его словам, кома произошла 8 декабря 2023 года во время лечения зубов в клинике ООО "ОРИ ГРУПП" — мужчина указал название заведения как Ori-Dent.

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Мужчина написал, что Велес и его мать Марианна пришли в больницу, чтобы удалить два молочных зуба, причем манипуляция должна была происходить под общим наркозом. Через некоторое время после начала операции "началась суета" и по вызову прибыли две бригады скорой помощи.

Позже стало известно, что у мальчика остановилось сердце: сердце удалось запустить, но ребенок находился в коме. Специалисты муниципальной больницы сообщили родителям, что "сын находится в тяжелом состоянии" и "мозг ребенка мертв и его жизнь поддерживают только аппараты". Также отец напомнил, что директор стоматологической клиники Роман Онисько якобы "оправдывал врачей, говорил, какие же они молодцы, что все вовремя сделали".

Виктор Пашник — о событиях в стоматологической клинике и Львове Фото: Скриншот Виктор Пашник — что случилось с сыном Фото: Скриншот

Отметим, на портале Youcontrol можно отыскать информацию о двух стоматологических компаниях, которые называются ООО "Ори-Групп" (зарегистрирована 1 августа 2023 года) и ООО"Ори-Дент" (зарегистрирована 12 декабря 2023 года). В обоих владельцем указан гражданин Роман Орисько и одинаковый адрес — на ул. Голубовича во Львове.

Офис генерального прокурора подтвердил информацию о смерти 5-летнего ребенка и отметил, что продолжается расследование в уголовном производстве. По данным следствия, в декабре 2023 года мальчик впал в кому во время лечения зубов, а уголовное производство начато 17 декабря.

"К сожалению, мальчика спасти не удалось и 13 января 2024 года он умер в больнице. В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства трагического случая. По результатам следственных действий и выводов экспертиз, которые сейчас продолжаются, будет дана правовая оценка действиям медицинских работников", — говорится в сообщении.

ООО "Ори-Групп" — данные Youcontrol ООО "Ори-Дент" — данные Youcontrol

В сети есть ссылка на сайт стоматологической клиники Ori-Dent, однако на момент публикации статьи он не доступен. Также неактивна страница Facebook медицинского учреждения во Львове.

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Пресс-секретарь ГУ Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская заявила, что начато уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение врачом служебных обязанностей), написали 2 января на портале "Суспільне". На странице львовской полиции по состоянию на 14 января нет новых данных о результатах расследования, наказанием за которое может быть до пяти лет тюрьмы.

Напоминаем, 11 января Фокус рассказал об отношении врачей к алкоголю — о его влиянии на организм в целом и на кожу в частности. Также медики имеют предостережения против коллоидного серебра: указывают, что его употребление в составе некоторых препаратов опасно для здоровья.