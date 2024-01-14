Во Львове умер 5-летний мальчик, который впал в кому во время лечения зубов (фото)
Во время проведения реанимационных мероприятий мальчик уже находился в тяжелом состоянии. Позже врачи заявили, что его мозг умер. Офис генерального прокурора подтверждает информацию о смерти 5-летнего Велеса.
Пятилетний Велес Пашник умер во Львове после почти 40 дней пребывания в коме, в которой он оказался во время лечения зубов в местной стоматологической клинике. О смерти мальчика сообщил его отец, украинский бандурист Виктор Пашник на странице Facebook.
Сообщение Виктора Пашника появилось на странице в 23:00 13 января. Мужчина опубликовал фотографию сына и написал несколько скорбных предложений.
"Лети наш мальчик, лети... Всем нам с небес свети... Покойся с миром, любимый наш Лесюня!" — говорилось в заметке.
Позже мать, украинская художница Марианна Вахняк, написала в Facebook, что прощание с умершим мальчиком состоится в Коломые 16 января.
Трагедия во Львове — детали дела Велеса Пашника
28 декабря Виктор Пашник в Facebook рассказал, что произошло с его сыном. Указал, что на дату публикации сын уже 21 день находился в коме и лечился в медицинском учреждении "Больница святого Николая" города Львова. По его словам, кома произошла 8 декабря 2023 года во время лечения зубов в клинике ООО "ОРИ ГРУПП" — мужчина указал название заведения как Ori-Dent.Важно
Мужчина написал, что Велес и его мать Марианна пришли в больницу, чтобы удалить два молочных зуба, причем манипуляция должна была происходить под общим наркозом. Через некоторое время после начала операции "началась суета" и по вызову прибыли две бригады скорой помощи.
Позже стало известно, что у мальчика остановилось сердце: сердце удалось запустить, но ребенок находился в коме. Специалисты муниципальной больницы сообщили родителям, что "сын находится в тяжелом состоянии" и "мозг ребенка мертв и его жизнь поддерживают только аппараты". Также отец напомнил, что директор стоматологической клиники Роман Онисько якобы "оправдывал врачей, говорил, какие же они молодцы, что все вовремя сделали".
Отметим, на портале Youcontrol можно отыскать информацию о двух стоматологических компаниях, которые называются ООО "Ори-Групп" (зарегистрирована 1 августа 2023 года) и ООО"Ори-Дент" (зарегистрирована 12 декабря 2023 года). В обоих владельцем указан гражданин Роман Орисько и одинаковый адрес — на ул. Голубовича во Львове.
Офис генерального прокурора подтвердил информацию о смерти 5-летнего ребенка и отметил, что продолжается расследование в уголовном производстве. По данным следствия, в декабре 2023 года мальчик впал в кому во время лечения зубов, а уголовное производство начато 17 декабря.
"К сожалению, мальчика спасти не удалось и 13 января 2024 года он умер в больнице. В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства трагического случая. По результатам следственных действий и выводов экспертиз, которые сейчас продолжаются, будет дана правовая оценка действиям медицинских работников", — говорится в сообщении.
В сети есть ссылка на сайт стоматологической клиники Ori-Dent, однако на момент публикации статьи он не доступен. Также неактивна страница Facebook медицинского учреждения во Львове.
Пресс-секретарь ГУ Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская заявила, что начато уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение врачом служебных обязанностей), написали 2 января на портале "Суспільне". На странице львовской полиции по состоянию на 14 января нет новых данных о результатах расследования, наказанием за которое может быть до пяти лет тюрьмы.
Напоминаем, 11 января Фокус рассказал об отношении врачей к алкоголю — о его влиянии на организм в целом и на кожу в частности. Также медики имеют предостережения против коллоидного серебра: указывают, что его употребление в составе некоторых препаратов опасно для здоровья.