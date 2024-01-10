Опасное плацебо: врачи призвали отказаться от средств, содержащих коллоидное серебро

Средства по уходу за кожей, содержащие опасный металл, набирают популярность и ставят жизни миллионов людей под угрозу. Врачи рассказали о вреде, который они могут принести нашему здоровью.

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В последние годы продукт под названием коллоидное серебро приобрел популярность, особенно на платформах социальных сетей, таких как TikTok. Оно представляет собой смесь крошечных частиц серебра, смешанных с водой, и считается чудодейственным средством от таких кожных заболеваний, как экзема и другие инфекции. Даже знаменитая актриса Хелен Миррен упоминала о его использовании в экстренных ситуациях с кожей. Однако, несмотря на растущую славу этого средства, эксперты теперь высказывают серьезные опасения по поводу его безопасности, пишет Daily Mail.

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Использование коллоидного серебра, как при нанесении на кожу, так и при приеме внутрь, было связано с рядом серьезных побочных эффектов. Медицинский токсиколог доктор Мэриэнн Амиршахи подчеркивает, что употребление коллоидного серебра внутрь приводит к таким тревожным проблемам со здоровьем, как судороги, психоз и невропатия — болезненное состояние, поражающее руки и ноги. Риски настолько велики, что даже местное применение может вызвать раздражение кожи и ожоги.

Эти опасения были трагически подчеркнуты смертью 45-летней жительницы Колорадо, Эми Карлсон, которая регулярно употребляла коллоидное серебро и умерла от осложнений, связанных с его длительным приемом. Этот случай высветил его потенциальную опасность. Несмотря на свое древнее применение в качестве антибактериального средства, коллоидное серебро несет в себе риски, превышающие его преимущества.

Это вещество может вызвать аргирию — состояние, при котором скопление серебра в организме окрашивает кожу и внутренние органы в сине-серый цвет, часто навсегда. Помимо косметических изменений, коллоидное серебро может негативно влиять на почки, печень и нервную систему.

Регулирующие органы признали коллоидное серебро небезопасным и неэффективным, подчеркивая, что оно препятствует усвоению некоторых лекарств. Несмотря на эти предупреждения, некоторые компании продолжают продавать коллоидное серебро с необоснованными заявлениями о здоровье, привлекая внимание правоохранительных органов за введение потребителей в заблуждение.

Специалисты здравоохранения подчеркивают важность отказа от коллоидного серебра, особенно для внутреннего применения, из-за его потенциальной возможности нанести вред здоровым клеткам. Хотя некоторые серебросодержащие продукты одобрены для использования, они отличаются от продуктов с коллоидным серебром и являются менее рискованными.

Хотя коллоидное серебро может иметь историческое значение для лечения инфекций, современная медицина настоятельно рекомендует воздержаться от его использования. Его потенциальная возможность вызвать серьезные проблемы со здоровьем намного превышает любые недоказанные преимущества, что делает его рискованным выбором для здоровья и хорошего самочувствия.

Ранее Фокус писал о том, что популярный препарат для снижения веса может лишить удовольствия от употребления пищи. Люди по всему миру прибегают к лекарству от диабета второго типа для снижения веса, но натыкаются на неожиданный подводный камень — жизнь без радости от еды.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.