Небезпечне плацебо: лікарі закликали відмовитися від засобів, що містять колоїдне срібло

Засоби для догляду за шкірою, що містять небезпечний метал, набирають популярності та ставлять життя мільйонів людей під загрозу. Лікарі розповіли про шкоду, яку вони можуть завдати нашому здоров'ю.

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В останні роки продукт під назвою колоїдне срібло набув популярності, особливо на платформах соціальних мереж, таких як TikTok. Воно являє собою суміш крихітних частинок срібла, змішаних з водою, і вважається чудодійним засобом від таких шкірних захворювань, як екзема та інші інфекції. Навіть знаменита актриса Гелен Міррен згадувала про його використання в екстрених ситуаціях зі шкірою. Однак, незважаючи на зростаючу славу цього засобу, експерти тепер висловлюють серйозні побоювання з приводу його безпеки, пише Daily Mail.

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Використання колоїдного срібла, як при нанесенні на шкіру, так і при вживанні всередину, було пов'язане з низкою серйозних побічних ефектів. Медична токсикологиня докторка Меріенн Аміршахі наголошує, що вживання колоїдного срібла всередину призводить до таких тривожних проблем зі здоров'ям, як судоми, психоз і невропатія — хворобливий стан, що вражає руки і ноги. Ризики настільки великі, що навіть місцеве застосування може викликати подразнення шкіри та опіки.

Ці побоювання були трагічно підкреслені смертю 45-річної мешканки Колорадо, Емі Карлсон, яка регулярно вживала колоїдне срібло і померла від ускладнень, пов'язаних з його тривалим прийомом. Цей випадок висвітлив його потенційну небезпеку. Незважаючи на своє давнє застосування як антибактеріальний засіб, колоїдне срібло несе в собі ризики, що перевищують його переваги.

Ця речовина може викликати аргірію — стан, за якого скупчення срібла в організмі забарвлює шкіру і внутрішні органи в синьо-сірий колір, часто назавжди. Крім косметичних змін, колоїдне срібло може негативно впливати на нирки, печінку і нервову систему.

Регулюючі органи визнали колоїдне срібло небезпечним і неефективним, наголошуючи, що воно перешкоджає засвоєнню деяких ліків. Незважаючи на ці попередження, деякі компанії продовжують продавати колоїдне срібло з необґрунтованими заявами про здоров'я, привертаючи увагу правоохоронних органів за введення споживачів в оману.

Фахівці охорони здоров'я наголошують на важливості відмови від колоїдного срібла, особливо для внутрішнього застосування, через його потенційну можливість завдати шкоди здоровим клітинам. Хоча деякі продукти, що містять срібло, схвалені для використання, вони відрізняються від продуктів з колоїдним сріблом і є менш ризикованими.

Хоча колоїдне срібло може мати історичне значення для лікування інфекцій, сучасна медицина настійно рекомендує утриматися від його використання. Його потенційна можливість викликати серйозні проблеми зі здоров'ям набагато перевищує будь-які недоведені переваги, що робить його ризикованим вибором для здоров'я і гарного самопочуття.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.