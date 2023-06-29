Струнка фігура — сумне життя. Учені попереджають про "побічні ефекти" препарату для зниження ваги

Люди по всьому світу вдаються до ліків від діабету другого типу для зниження ваги, але натикаються на несподіваний підводний камінь — життя без радості від їжі.

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У 2023 році голлівудська еліта знайшла нового улюбленця у своєму нескінченному прагненні зберегти стрункість. Ним виявився препарат під назвою Ozempic, який використовують для лікування діабету другого типу. Саме він привернув до себе увагу як засіб для зниження ваги. Але, незважаючи на багатообіцяючі результати, експерти схильні вважати, що тривале застосування цього препарату може призвести до мізерного життя, позбавленого звичного потягу до їжі, яка приносить задоволення, пише ScienceAlert.

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Оземпік, або семаглутид, як він відомий у наукових колах, являє собою промислову сполуку, схожу на гормон, природно присутній у нашому організмі, глюкагоноподібний пептид 1 (GLP-1). GLP-1 відіграє подвійну роль у повсякденних процесах, що відбуваються всередині нас. Він спонукає підшлункову залозу виділяти інсулін — хімічну речовину, яка допомагає нашим клітинам використовувати цукор, тому він корисний для людей з діабетом другого типу. Одночасно GLP-1 сигналізує нашому мозку про те, що ми ситі, стримуючи потребу з'їсти більше.

Семаглутид виконує обидва ці завдання і, як було помічено, значно пригнічує апетит, що призводить до втрати близько 15 відсотків ваги у людей з надмірною вагою або ожирінням. Цей результат призвів до того, що у 2021 році семаглутид під торговою назвою Wegovy був схвалений у США як препарат для хронічної втрати ваги. Однак варто зазначити, що препарат Ozempic, незважаючи на те, що містить той самий інгредієнт і був націлений на вихід на комерційний ринок, не отримав подібних дозволів. Проте, це не завадило знаменитостям використовувати і просувати його.

Як і більшість ліків, Ozempic не позбавлений побічних ефектів. Він може викликати деякий дискомфорт травлення, наприклад, нудоту, діарею, запор і блювоту. Але найбільш помітна проблема, що викликає занепокоєння, не фізична, а психологічна.

За словами Єнса Юула Холста, медичного дослідника з Університету Копенгагена, більшість людей не залишаються на такому лікуванні. Одна з основних причин відмови — нудьга. Апетит, як і інші рушійні сили в нашому житті, робить його приємним. Він приносить нам радість, точно так само, як прогулянки з друзями або хобі. Якщо таблетка забирає бажання поїсти, це робить життя менш захопливим. Полотно припускає, що після того, як пацієнт прийматиме це лікування протягом року або двох, нудне життя може стати нестерпним, що змусить його повернутися до колишніх звичок.

Це не означає, що Wegovy і подібні препарати типу GLP-1 не мають свого місця у сфері зниження ваги. У поєднанні з іншими методами лікування, рекомендаціями щодо здорового харчування та фізичних вправ вони можуть бути ефективними засобами. Але їх не слід розглядати як чарівні пігулки, які вирішать усі проблеми, пов'язані з вагою.

Тенденція використання Ozempic для зниження ваги, схоже, є швидкоплинним захопленням, як і багато інших до неї. При цьому, важливо пам'ятати, що такі препарати, як Ozempic — це не просто "модний" засіб для зниження ваги, а необхідне лікування для людей, які живуть з діабетом другого типу. Будь-яке зловживання ним може позбавити необхідної дози тих, хто дійсно його потребує.

Перед початком прийому будь-якого нового препарату або плану лікування, особливо для зниження ваги, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками. Збалансована дієта та регулярні фізичні вправи під контролем фахівця залишаються найнадійнішими, найбезпечнішими та найстійкішими методами підтримання здорової ваги.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.