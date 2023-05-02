У США можуть з'явитися нові ліки для схуднення: клінічні випробування пройдені

Американський фармацевтичний гігант планує запустити у продаж ліки від діабету як засіб для зниження ваги.

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Фармацевтична компанія Eli Lilly зі США подала заявку до регулюючих органів для того, щоб отримати дозвіл на продаж своїх ліків від діабету як засіб для боротьби з надмірною вагою. У компанії заявили, що вони отримали перспективні результати в ході останніх клінічних випробувань, пише ScienceAlert.

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В даний час речовина тирзепатид, який продається під брендом Mounjaro, схвалена Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США як препарат для лікування діабету 2 типу.

У компанії Eli Lilly заявили, що її фахівці провели клінічні випробування на людях, які тривали 72 тижні і в результаті були отримані перспективні результати в плані використання цього препарату як засобу для боротьби з надмірною вагою.

Дослідження показало, що люди, які страждають від діабету і зайвої ваги, втратили в середньому 15% своєї ваги. При цьому найпоширенішими побічними ефектами були нудота та діарея. У зв'язку з цим компанія подала заявку до регулюючого органу, щоб отримати дозвіл на продаж препарату Mounjaro, який тепер виступатиме і в ролі борця із зайвою вагою.

Попередні клінічні випробування на людях, які страждають від надмірної ваги, але не мають діабету, показали, що в середньому вони втрачали 21% своєї ваги.

Тірзепатид імітує шлунково-кишковий гормон GLP-1, при цьому він активує рецептори в головному мозку, які відповідають за керування апетитом. Препарат Mounjaro дозволили продавати в США для лікування діабету лише у травні минулого року, але з того часу деякі лікарі почали рекомендувати його і для боротьби із зайвою вагою.

Деякі експерти вважають, що аналоги гормону GLP-1 призводять до значно більшої втрати ваги, ніж інші ліки. За даними Morgan Stanley, до 2030 року світовий ринок коштів для лікування ожиріння може становити 54 млрд доларів. Тому швидше за все ринок буде наповнений подібними препаратами.

У той же час данська компанія Novo Nordisk вже продає свої ліки для схуднення під назвою Wegovy, в якій використовується інша речовина, що імітує гормон GLP-1, що має назву семаглутид. У США дозволили його продавати у червні 2021 року. Ще одні ліки цієї ж компанії під назвою Ozempic також містять семаглутид, але вони призначені для лікування діабету. Але в соцмережах ці ліки рекомендують як засіб для схуднення і незважаючи на дуже високу вартість вони набули деякої популярності.

У той же час багато експертів говорять про те, що багато людей, які хочуть схуднути, але при цьому не мають надмірної ваги, часто використовують подібні препарати, що викликає велику стурбованість.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, які правила необхідно слідувати, щоб не тільки скинути зайву вагу, але й утримати результат.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.