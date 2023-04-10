Ефективна формула схуднення: вчені розповіли, яких правил слід дотримуватися

Дослідники провели великий метааналіз та склали правила, які допоможуть не лише скинути зайву вагу, а й утримати результат.

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За останні 70 років вчені провели безліч різних досліджень, які були зосереджені на вивченні того, яку роль вправи та фізична активність відіграють у процесі схуднення. Нещодавні дослідження на цю тему, наприклад, показали, що одні лише фізичні вправи, на жаль, мають лише мінімальний вплив на втрату ваги, пише Science Alert.

Дослідники провели велике метадослідження, яке включало аналіз сотень досліджень в цій галузі. В результаті вчені дійшли висновку, що ті, хто намагався позбутися зайвої ваги лише за допомогою вправ, на жаль, втратили мінімальну вагу. Водночас ті, хто поєднував вправи з дефіцитом калорій, досягли істотних результатів.

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За словами керівника дослідницької програми Центру Чарльза Перкінса в Сіднейському університеті Ніка Фуллера, дослідження 2018 року свідчить про те, що втрата ваги була мінімальною, якщо учасники мали мінімальну фізичну активність — 150 хвилин помірної або 75 хвилин активної форми фізичної активності на тиждень.

Однак якщо ви насправді хочете позбутися зайвої ваги, потрібно буде набагато більше активності, ніж передбачає мінімальна межа. Дослідження показують, що для ефективного схуднення необхідно близько 60 хвилин помірної активності на день.

Вправи важливі

Водночас вчені відзначають, що вправи мають значення для якості вашого тіла і зниження м'язової маси. Наприклад, швидкість нашого метаболізму безпосередньо залежить від того, який відсоток жиру та м'язів у нашому тілі. М'язи більш метаболічно активні, а значить вони спалюють більше кілоджоулів.

Дослідники відзначають, що покладаючись лише на одну дієту, ми разом із жировими відкладеннями також скоротимо і м'язову масу, а отже буквально уповільнимо свій метаболізм. Тому найбільш ефективним способом схуднути вважається поєднання дієти та відповідних фізичних вправ.

До того ж дослідники з'ясували, що фізична активність та вправи відіграють важливу роль у запобіганні повторному набору ваги. Довгострокове дослідження показує, що ті, хто дотримується високих рівнів вправ, зберігають значно більшу втрату ваги.

Користь фізичних вправ для здоров'я

Вчені також зазначають, що користь фізичних вправ не обмежується зниженням ваги. Десятки досліджень свідчать про те, що заняття спортом позитивно впливає на наше фізичне та психологічне здоров'я. Наприклад, навіть низький рівень фізичної активності знижує ризик розвитку діабету 2 типу та хвороб серця.

Крім поліпшення здоров'я, регулярні тренування мають інші переваги, наприклад, збільшення сили, рухливості й витривалості. Дослідження також показують, що фізична активність знижує рівень стресу, а навіть найменші фізичні навантаження сприяють зменшенню депресивних симптомів, покращують настрій та сприяють здоровому сну.

Підсумок

Вчені резюмують, що фізичні вправи допоможуть схуднути й запобігають повторному набору ваги, проте важливо розуміти, що вони не можуть допомогти досягти цих цілей поодинці. За словами Фуллера, вправи є важливою складовою у боротьбі із зайвою вагою, проте, як і одна дієта, вони не здатні принести бажаний результат без додаткових факторів, таких як харчування та здоровий сон.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що клопіт на кухні допомагає схуднути, краще за танці.