Эффективная формула похудения: ученые рассказали, каким правилам необходимо следовать

Исследователи провели обширный метаанализ и составили правила, которые помогут не только сбросить лишний вес, но и удержать результат.

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За последние 70 лет ученые провели множество различных исследований, которые были сосредоточены на изучении того, какую роль упражнения и физическая активность играют в процессе похудения. Недавние исследования на эту тему, например, показали, что одни лишь физические упражнения, увы, оказывают лишь минимальное влияние на потерю веса, пишет Science Alert.

Исследователи провели крупное мета-исследование, которое включало в себя анализ сотен исследований в этой области. В результате ученые пришли к выводу, что те, кто пытался избавиться от лишнего веса лишь с помощью упражнений, увы, потеряли минимальный вес. В то же время те, кто сочетал упражнения с дефицитом калорий, добились существенных результатов.

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По словам руководителя исследовательской программы Центра Чарльза Перкинса в Сиднейском университете Ника Фуллера, исследование 2018 года говорит о том, что значительная потеря веса была минимальной, если участники вели минимальную физическую активность — 150 минут умеренной или 75 минут активной формы физической активности в неделю.

Однако если вы в действительности хотите избавиться от лишнего веса, потребуется намного больше активности, чем предполагает минимальный предел. Исследования показывают, что для эффективного похудения необходимо около 60 минут умеренной активности в день.

Упражнения важны

В то же время ученые отмечают, что упражнения играют важную роль для "качества вашего тела" и снижения мышечной массы. Например, скорость нашего метаболизма напрямую зависит от того, какой процент жира и мышц в нашем теле. Мышцы более метаболически активны, а значит они сжигают больше килоджоулей.

Исследователи отмечают, что полагаясь лишь на одну диету, мы вместе с жировыми отложениями также сократим и мышечную массу, а значит буквально замедлим свой метаболизм. А потому наиболее эффективным способом похудеть считается совмещение диеты и подходящих физических упражнений.

Более того, исследователи выяснили, что физическая активность и упражнения играют важную роль в предотвращении повторного набора веса. Долгосрочное исследование показывает, что те, кто придерживается высоких уровней упражнений, сохраняют значительно большую потерю веса.

Польза физических упражнений для здоровья

Ученые также отмечают, что польза физических упражнений не ограничивается лишь снижением веса. Десятки исследований свидетельствуют о том, что занятия спортом оказывает позитивный эффект на наше физическое и психологическое здоровье. Например, даже низкий уровень физической активности снижает риск развития диабета 2 типа и болезней сердца.

Помимо улучшения здоровья, регулярные тренировки имеют и другие преимущества, например, увеличение силы, подвижности и выносливости. Исследования также показывают, что физическая активность снижает уровень стресса, а даже самые небольшие физические нагрузки способствуют уменьшению депрессивных симптомов, улучшают настроение и способствуют здоровому сну.

Итог

Ученые резюмируют, что физические упражнения помогут похудеть и предотвратят повторный набор веса, однако важно понимать, что они не могут помочь достичь этих целей в одиночку. По словам Фуллера, упражнения являются важной составляющей в борьбе с лишним весом, однако, как и одна диета, они не способны принести желанный результат без дополнительных факторов, таких как питания и здоровый сон.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что хлопоты на кухне помогают похудеть, лучше танцев.