Волшебное место. Ученые обнаружили, что хлопоты на кухне помогают похудеть, лучше танцев

Исследование показывает, что уборка на кухне может помочь избавиться от лишних килограммов.

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Десятилетиями ученые проводят сотни исследований, которые направлены на поиск эффективных методов борьбы с лишними килограммами без изнурительных тренировок и жестких диет. Новое исследование показывает, что это вполне реально, пишет Daily Mail.

Группа ученых из Университета Лафборо обнаружила, что некоторые домашние хлопоты способны помочь избавиться от лишних килограммов — одним из наиболее эффективных и сжигающих калории оказалась рутинная уборка на кухне. Ученые уверены, что в этом случае выиграет не только грязная плита, но и ваше тело.

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В исследовании приняли участие десяток профессиональных уборщиков, которым выдали специальные трекеры и выделили по 5 домов для уборки. По словам автора исследования профессора Аманды Дейли, позже они с коллегами изучили данные, полученные с трекеров, и сопоставили их с потерей калорий во время других активностей.

Оказалось, что 50-минутная уборка кухни более эффективна в потере калорий, чем танцы или даже прогулка на велосипеде такой же продолжительности. Более того, результаты исследования свидетельствуют о том, что уборка кухни также сжигает больше калорий, чем уборка любой другой комнаты в доме.

А теперь конкретнее. Исследование показывает, что на уборку кухни человек в среднем тратит около 276 калорий, тогда как уборка ванной комнаты отбирает у нас всего 173 калории, а на уборку спальни в среднем потребуется 1534 калории.

При этом ученые обнаружили, что 50-минутная уборка кухни сжигает больше калорий, чем танцы или часовая прогулка на велосипеде — 219 и 292 калории.

Дейли отмечает, что уборка по дому способно заставить наше сердце биться быстрее и мы потребляем больше калорий. Однако только этого может оказаться недостаточно. Поэтому личный тренер из Кембриджа Джо Миттон предложил использовать некоторые хитрости, чтобы усилить эффект от уборки. Например, он предлагает не наклоняться, чтобы что-то почистить, а приседать и удерживать присед, чтобы сделать рутинную уборку еще более эффективным способом в борьбе с лишним весом.

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