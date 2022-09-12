Похудеть без диет возможно: ученые рассказали как

Большинство людей считают, что для того, чтобы скинуть даже пару килограммов, необходимо сидеть на строгой диете и усердно заниматься спортом. Но как отмечают эксперты, начать процесс похудения можно и с простых способов.

Многие люди ищут несложные способы сбросить несколько килограммов, причем без диет или упражнений. И хотя невозможно сильно похудеть в долгосрочной перспективе без некоторых изменений в образе жизни, есть некоторые вещи, которые вы можете выполнять, чтобы помочь себе, если вы начинаете весь процесс с нуля, пишет GoodtoKnow.

Здоровое питание и занятие физичкой активностью необходимы не только для похудения, ведь они еще и улучшают работу сердца, уменьшают риск диабета, снижают уровень сахара в крови, уменьшают тревогу и депрессию, повышают самооценку и помогают людям справляться со стрессом.

Если вы хотите узнать, что вы можете сделать, чтобы начать свое похудение, не слишком меняя рацион или привычки, рассмотрите следующие советы.

Делайте акцент на белок

[ + – ] Употребление достаточного количества белка — одна из самых важных вещей при попытке похудеть

Употребление достаточного количества белка — одна из самых важных вещей при попытке похудеть.

"Употребление большего количества белка в еде и закусках может утолить голод на более длительный период времени, так как для его переваривания требуется больше времени, в результате чего вы дольше остаетесь сытым", — рассказывает диетолог Дэвид Сташ.

А если вы хоть немного уделяете время на тренировки, то белок тем более крайне необходим, ведь он помогает вашим мышцам расти и восстанавливаться после физической активности.

Что еще важно, если вы являетесь вегетарианцем или веганом, вы можете получать белок из растительных источников питания. Например, из чечевицы, чиа, арахисовой пасты, греческого йогурта, бобовых и орехов, сои, разных протеиновых коктейлей и растительного молока.

Так что, чтобы худеть вам необязательно отказываться от своих убеждений, главное выделять время на покупку продуктов.

Не покупайте сладости

[ + – ] Не стоит забывать, что хоть здоровые альтернативы более полезны, их нужно кушать в меру

Если вы хотите похудеть, не внося серьезных изменений в образ жизни, лучшее, что вы можете сделать — это уменьшить потребление сахара.

"Сокращение употребления сахара, занятия спортом 4-5 раз в неделю и введение большего количества белка могут быть эффективными методами в борьбе с лишним весом", — подчеркивают ученые.

Есть один безошибочный способ уменьшить потребление сахара, который работает каждый раз: просто не покупайте сладости, чтобы они не были у вас дома и заменяйте их здоровыми альтернативами — фруктами и сухофруктами.

Однако что важно помнить, уменьшать количество употребления сахара нужно постепенно, чтобы не вызвать у организма стресс и не срываться. Также не стоит забывать, что хоть здоровые альтернативы более полезны, их нужно кушать в меру.

Ешьте продукты, богатые клетчаткой

[ + – ] Наряду со способностью улучшать пищеварение, клетчатка также снижает риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа

Подобно потреблению большего количества белка, рацион питания с высоким содержанием клетчатки помогает вам чувствовать себя сытым намного дольше.

Так, в ходе исследования, проведенного в 2016 году, ученые изучали свойства овса и обнаружили, что этот классический продукт для завтрака помогает высвобождать гормоны сытости, которые стимулируют высвобождение пептидов, участвующих в регуляции аппетита. Исследование показало, что независимо от того, употребляется ли он в пищу в виде полноценного блюда или в виде добавки, овес оказывает исключительно положительное влияние на снижение аппетита в течение нескольких часов.

Более того, наряду со способностью улучшать пищеварение, клетчатка также снижает риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.

К продуктам с высоким содержанием клетчатки обычно относятся: овес, фасоль, горох, белый рис, пшеница, ячмень, чечевица, ягоды, авокадо, орехи, сухофрукты, оливки, брюссельская капуста, брокколи, спаржа, морковь.

Наладьте свой график сна

[ + – ] Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время и спать не меньше 7 часов

Многие люди имеют проблемы с режимом сна и недосыпанием. Но если вы хотите похудеть без диеты и упражнений, изучение того, как исправить график сна должно стать одним из главных ваших приоритетов.

"Попытки сделать ваш сон более качественным — полезный способ похудеть и избежать набора вес", — добавляют специалисты.

Многочисленные исследования ученых показывают связь между отсутствием сна и увеличением веса у людей всех возрастов. Это может быть связано с тем, что продолжительность сна влияет на уровни грелина и лептина — гормонов, регулирующих чувство голода. При недостатке сна вы также будете часто испытывать усталость, реже заниматься спортом и переедать, что и приводить к увеличению веса.

Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время и спать не меньше 7 часов.

Пейте больше воды

[ + – ] Употребление большего количества воды в течение дня также может помочь с тем, сколько калорий вы сжигаете в день

Всем хорошо известна польза воды, однако о ней часто забывают, особенно когда речь идет о похудении. Хотя мы знаем, что вода жизненно важна для поддержания здоровья, одно исследование показало, что употребление всего пол-литра воды за 30 минут до еды значительно снижает чувство голода.

Употребление большего количества воды в течение дня также может помочь с тем, сколько калорий вы сжигаете в день. В состоянии покоя, мы сжигаем большую часть наших ежедневных калорий за счет основных функций организма. Это такие действия, как дыхание, сидение, сон и жевание. Вода может стать вашим помощником в этом.

Готовьте заранее

[ + – ] Планируя свои блюда, вы можете убедиться, что вы едите меньшие порции и больше питательных продуктов

Планирование питания — хороший метод для тех, кто не хочет сильно менять свой рацион питания или режим тренировок.

Планируя свои блюда, вы можете убедиться, что вы едите меньшие порции и больше питательных продуктов. Хотя нет никакой гарантии, что это немедленно приведет к потере веса, исследование 2017 года, проведенное Парижским университетом показывает четкую связь между планированием питания и более низкими шансами получить избыточный вес.

На самом деле есть сразу несколько способов приготовления еды заранее, поэтому вы можете выбрать любой или несколько, который вам понравится: