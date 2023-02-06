Чарівне місце. Вчені виявили, що клопіт на кухні допомагає схуднути краще за танці

Дослідження показує, що прибирання на кухні може допомогти позбутися зайвих кілограмів.

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Десятиліттями вчені проводять сотні досліджень, які спрямовані на пошук ефективних методів боротьби із зайвими кілограмами без виснажливих тренувань та жорстких дієт. Нове дослідження показує, що це цілком реально, пише Daily Mail.

Група вчених з Університету Лафборо виявила, що деякі домашні клопоти здатні допомогти позбутися зайвих кілограмів — одним із найефективніших способів, що спалює калорії, виявилося рутинне прибирання на кухні. Вчені впевнені, що в цьому випадку виграє не лише брудна плита, а й ваше тіло.

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У дослідженні взяли участь десяток професійних прибиральників, яким видали спеціальні трекери та виділили по 5 будинків для прибирання. За словами автора дослідження професора Аманди Дейлі, пізніше вони з колегами вивчили дані, отримані з трекерів, та зіставили їх із втратою калорій під час інших активностей.

Виявилося, що 50-хвилинне прибирання кухні є більш ефективним у втраті калорій, ніж танці або навіть прогулянка на велосипеді такої ж тривалості. Більше того, результати дослідження свідчать, що прибирання кухні також спалює більше калорій, ніж прибирання будь-якої іншої кімнати в будинку.

А тепер конкретніше. Дослідження показує, що на прибирання кухні людина в середньому витрачає близько 276 калорій, тоді як збирання ванної кімнати відбирає у нас всього 173 калорії, а на прибирання спальні в середньому потрібно 1534 калорії.

При цьому вчені виявили, що 50-хвилинне прибирання кухні спалює більше калорій, ніж танці або годинна прогулянка на велосипеді — 219 і 292 калорії.

Дейлі зазначає, що прибирання по дому здатне змусити наше серце битися швидше і ми витрачаємо більше калорій. Однак тільки цього може виявитися недостатньо. Тому особистий тренер з Кембриджа Джо Міттон запропонував використовувати деякі хитрощі, щоб посилити ефект від прибирання. Наприклад, він пропонує не нахилятися, щоб щось почистити, а присідати й утримувати присід, щоб зробити рутинне прибирання ще ефективнішим способом у боротьбі із зайвою вагою.

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