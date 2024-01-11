Каждая рюмка делает нас старее: врачи рассказали, как алкоголь влияет на нашу кожу

Многие из нас знают о множестве пагубных последствий употребления алкоголя, но помимо наших внутренних органов, он также заметно сказывается на нашей внешности, говорят врачи.

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В ходе недавнего исследования влияния алкоголя на здоровье кожи несколько экспертов-дерматологов подчеркнули, что употребление алкоголя может оказывать значительное влияние на внешний вид кожи и общее самочувствие. Врачи рассказали об основных способах воздействия алкоголя на кожу, а также предложили идеи, которые могут побудить людей пересмотреть свои привычки употребления алкоголя, особенно тех, кто стремится сохранить молодость и здоровье кожи, пишет HuffPost.

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Алкоголь действует как мочегонное средство, что приводит к учащенному мочеиспусканию и, как следствие, к обезвоживанию. Эта потеря увлажненности заметно отражается на коже. Доктор Тео Солеймани, известный дерматолог, отмечает, что обезвоживание может привести к тому, что кожа будет выглядеть более тусклой, подчеркивая морщины и темные круги под глазами. Организм может попытаться компенсировать эту сухость увеличением выработки жира, что может усугубить жирность кожи. Однако воздержание от алкоголя может быстро свести на нет эти эффекты, что приведет к улучшению увлажненности и внешнего вида кожи.

Употребление алкоголя часто приводит к покраснению и гиперемии лица, что вызвано продуктом его распада — ацетальдегидом, который является мощным сосудорасширяющим средством. Это может быть особенно проблематично для тех, у кого отсутствует ген, необходимый для эффективного преобразования ацетальдегида в менее вредное вещество. По словам доктора Ахувы Сисес, такая воспалительная реакция может усугубить такие заболевания, как экзема, розацеа, акне и псориаз, способствуя старению кожи. Постоянное воспаление и гиперемия могут привести к разрушению капилляров, для устранения которого может потребоваться дорогостоящее лазерное лечение.

Доктор Анжела Кейси подчеркивает, что воспалительный характер алкоголя может разрушать коллаген и эластичные волокна, которые необходимы для поддержания гладкости и эластичности кожи. Кроме того, алкоголь может снижать естественную антиоксидантную защиту кожи, делая ее более уязвимой к повреждению свободными радикалами под воздействием ультрафиолета и факторов окружающей среды. Это может ускорить преждевременное старение и усилить повреждения кожи, вызванные воздействием солнца.

Антикоагулянтные свойства алкоголя могут вызвать осложнения при проведении различных процедур по уходу за кожей, что приводит к повышенному риску кровотечений и синяков. Доктор Солеймани не рекомендует употреблять алкоголь до и после таких процедур, как инъекции, удаление рака кожи и лазерное лечение.

Хотя малое употребление алкоголя не может полностью избавить кожу от вреда, умеренность и разумный выбор могут смягчить последствия. Выбирайте напитки с меньшим содержанием воспалительных компонентов, таких как сахар и различные гистаминовые релизеры, например вирусы и аллергены. Даже крепкие спиртные напитки, такие как водка или текила, могут быть предпочтительнее пива или вина из-за меньшего содержания сахара и глютена.

К счастью, некоторые повреждения кожи, вызванные алкоголем, можно обратить вспять, особенно если принять меры на ранней стадии. Сокращение потребления алкоголя также может улучшить краткосрочные проблемы кожи, такие как тусклость и отечность. Однако с возрастом способность кожи к восстановлению снижается, поэтому чем раньше вы сократите потребление алкоголя, тем лучше, говорят врачи.

Все сказанное ими служит напоминанием о том, что выбор образа жизни, в частности употребление алкоголя, может оказывать значительное влияние на здоровье самых разных областей нашего организма. Оно предполагает, что умеренность и осознанный выбор в отношении алкоголя могут сыграть важную роль в сохранении здоровья и молодого внешнего вида.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.