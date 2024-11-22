Здоровое начало дня: 5 простых утренних процедур, которые помогут похудеть

Чтобы похудеть, не нужно изнурять себя строгими диетами, достаточно изменить образ жизни и внедрить в свой распорядок дня некоторые здоровые привычки. Таким образом, вы сможете сбросить вес без особых усилий.

Для здоровой и стабильной потери веса важно придерживаться правильных привычек, особенно утром, так как начало дня является отправной точкой. Чтобы избежать срывов и эффекта плато в похудении, важно придерживаться здорового утреннего распорядка. Об этом пишет Fit For Fun.

Хорошо высыпайтесь ночью

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Достаточное количество сна является ключевым аспектом достижения и поддержания идеального веса. Это связано с тем, что недостаток сна может спровоцировать повішенную тягу к еде. Кроме того, при недостатке сна снижается производительность. Так что если вам нужно рано встать и у вас нет времени поспать утром, вы должны лечь спать пораньше.

Утром в постели может быть очень комфортно, но не стоит постоянно нажимать кнопку повтора будильника. В долгосрочной перспективе ваш мозг будет сбитым с толку и не будет знать, что ему делать, ложиться или просыпаться. Это не только отнимет у вас ценную энергию утром, но и сделает вас вялым до конца дня.

Выходите на свежий воздух и дневной свет

Солнечный свет является важнейшим источником витамина D, а его дефицит может способствовать набору веса. Поэтому, как только вы проснетесь, следует открыть шторы и окна и впустить в свой дом как свежий воздух, так и свет. Таким образом, ваши глаза лучше привыкнут к дневному свету, и вы естественным образом разбудите свое тело.

Ешьте сбалансированный завтрак

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Во время завтрака обязательно делайте акцент на белок. Творог и другие подобные продукты утоляют голод дольше, чем завтрак, богатый углеводами или жирами с сопоставимым количеством калорий. Кроме того, протеин по утрам предотвращают последующую тягу к еде, потому что они дольше сохраняют чувство сытости.

Выбирайте здоровые перекусы

Если у вас нет времени на готовку с утра, хотя бы приготовьте полезные перекусы, которые можно взять с собой на работу. Подойдут яблоки, орехи или овощные палочки.

Будьте активны с самого утра

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Для этого не обязательно с самого утра бежать в спортзал, просто используйте поездку на работу в качестве мини-тренировки, совершите быструю прогулку или сядьте на велосипед и отправляйтесь на прогулку. Физические упражнения на свежем воздухе помогут вам двигаться вперед. Кроме того, утренняя зарядка сжигает несколько калорий и ускоряет обмен веществ.

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