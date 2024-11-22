Здоровий початок дня: 5 простих ранкових звичок, які допоможуть схуднути
Щоб схуднути, не потрібно виснажувати себе суворими дієтами, достатньо змінити спосіб життя і впровадити у свій розпорядок дня деякі здорові звички. Таким чином, ви зможете скинути вагу без особливих зусиль.
Для здорової та стабільної втрати ваги важливо дотримуватися правильних звичок, особливо вранці, оскільки початок дня є відправною точкою. Щоб уникнути зривів і ефекту плато в схудненні, важливо дотримуватися здорового ранкового розпорядку. Про це пише Fit For Fun.
Добре висипайтеся вночі
Достатня кількість сну є ключовим аспектом досягнення та підтримки ідеальної ваги. Це пов'язано з тим, що нестача сну може спровокувати повішену тягу до їжі. Крім того, при нестачі сну знижується продуктивність. Тож якщо вам потрібно рано встати і ви не маєте часу поспати вранці, ви маєте лягти спати раніше.
Вранці в ліжку може бути дуже комфортно, але не варто постійно натискати кнопку повтору будильника. У довгостроковій перспективі ваш мозок буде збитим з пантелику і не знатиме, що йому робити, лягати чи прокидатися. Це не тільки забере у вас цінну енергію вранці, а й зробить вас млявим до кінця дня.
Виходьте на свіже повітря і денне світло
Сонячне світло є найважливішим джерелом вітаміну D, а його дефіцит може сприяти набору ваги. Тому, щойно ви прокинетеся, слід відчинити штори та вікна і впустити у свій дім як свіже повітря, так і світло. Таким чином, ваші очі краще звикнуть до денного світла, і ви природним чином розбудите своє тіло.
Їжте збалансований сніданок
Під час сніданку обов'язково робіть акцент на білок. Сир та інші подібні продукти втамовують голод довше, ніж сніданок, багатий на вуглеводи або жири з порівнянною кількістю калорій. Крім того, протеїни вранці запобігають подальшій тязі до їжі, тому що вони довше зберігають відчуття ситості.
Обирайте здорові перекуси
Якщо у вас немає часу на готування зранку, хоча б приготуйте корисні перекуси, які можна взяти з собою на роботу. Підійдуть яблука, горіхи або овочеві палички.
Будьте активні з самого ранку
Для цього не обов'язково з самого ранку бігти до спортзалу, просто використовуйте поїздку на роботу як міні-тренування, зробіть швидку прогулянку або сядьте на велосипед і вирушайте на прогулянку. Фізичні вправи на свіжому повітрі допоможуть вам рухатися вперед. Крім того, ранкова зарядка спалює кілька калорій і прискорює обмін речовин.
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Раніше Фокус писав про те, як розгойдати метаболізм і подолати ефект плато в схудненні.
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