Здоровий початок дня: 5 простих ранкових звичок, які допоможуть схуднути

Щоб схуднути, не потрібно виснажувати себе суворими дієтами, достатньо змінити спосіб життя і впровадити у свій розпорядок дня деякі здорові звички. Таким чином, ви зможете скинути вагу без особливих зусиль.

Для здорової та стабільної втрати ваги важливо дотримуватися правильних звичок, особливо вранці, оскільки початок дня є відправною точкою. Щоб уникнути зривів і ефекту плато в схудненні, важливо дотримуватися здорового ранкового розпорядку. Про це пише Fit For Fun.

Добре висипайтеся вночі

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Достатня кількість сну є ключовим аспектом досягнення та підтримки ідеальної ваги. Це пов'язано з тим, що нестача сну може спровокувати повішену тягу до їжі. Крім того, при нестачі сну знижується продуктивність. Тож якщо вам потрібно рано встати і ви не маєте часу поспати вранці, ви маєте лягти спати раніше.

Вранці в ліжку може бути дуже комфортно, але не варто постійно натискати кнопку повтору будильника. У довгостроковій перспективі ваш мозок буде збитим з пантелику і не знатиме, що йому робити, лягати чи прокидатися. Це не тільки забере у вас цінну енергію вранці, а й зробить вас млявим до кінця дня.

Виходьте на свіже повітря і денне світло

Сонячне світло є найважливішим джерелом вітаміну D, а його дефіцит може сприяти набору ваги. Тому, щойно ви прокинетеся, слід відчинити штори та вікна і впустити у свій дім як свіже повітря, так і світло. Таким чином, ваші очі краще звикнуть до денного світла, і ви природним чином розбудите своє тіло.

Їжте збалансований сніданок

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Під час сніданку обов'язково робіть акцент на білок. Сир та інші подібні продукти втамовують голод довше, ніж сніданок, багатий на вуглеводи або жири з порівнянною кількістю калорій. Крім того, протеїни вранці запобігають подальшій тязі до їжі, тому що вони довше зберігають відчуття ситості.

Обирайте здорові перекуси

Якщо у вас немає часу на готування зранку, хоча б приготуйте корисні перекуси, які можна взяти з собою на роботу. Підійдуть яблука, горіхи або овочеві палички.

Будьте активні з самого ранку

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Для цього не обов'язково з самого ранку бігти до спортзалу, просто використовуйте поїздку на роботу як міні-тренування, зробіть швидку прогулянку або сядьте на велосипед і вирушайте на прогулянку. Фізичні вправи на свіжому повітрі допоможуть вам рухатися вперед. Крім того, ранкова зарядка спалює кілька калорій і прискорює обмін речовин.

Нагадаємо, 5 простих вправ для швидкого схуднення.

Раніше Фокус писав про те, як розгойдати метаболізм і подолати ефект плато в схудненні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця