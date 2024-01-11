Кожна чарка робить нас старішими: лікарі розповіли, як алкоголь впливає на нашу шкіру

Багато хто з нас знає про безліч згубних наслідків вживання алкоголю, але крім наших внутрішніх органів, він також помітно позначається на нашій зовнішності, кажуть лікарі.

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Під час нещодавнього дослідження впливу алкоголю на здоров'я шкіри кілька експертів-дерматологів наголосили, що вживання алкоголю може мати значний вплив на зовнішній вигляд шкіри та загальне самопочуття. Лікарі розповіли про основні способи впливу алкоголю на шкіру, а також запропонували ідеї, які можуть спонукати людей переглянути свої звички вживання алкоголю, особливо тих, хто прагне зберегти молодість і здоров'я шкіри, пише HuffPost.

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Алкоголь діє як сечогінний засіб, що призводить до прискореного сечовипускання і, як наслідок, до зневоднення. Ця втрата зволоженості помітно відбивається на шкірі. Доктор Тео Солеймані, відомий дерматолог, зазначає, що зневоднення може призвести до того, що шкіра матиме тьмяніший вигляд, підкреслюючи зморшки і темні кола під очима. Організм може спробувати компенсувати цю сухість збільшенням вироблення жиру, що може посилити жирність шкіри. Однак утримання від алкоголю може швидко звести нанівець ці ефекти, що призведе до поліпшення зволоженості та зовнішнього вигляду шкіри.

Вживання алкоголю часто призводить до почервоніння та гіперемії обличчя, що спричинено продуктом його розпаду — ацетальдегідом, який є потужним судинорозширювальним засобом. Це може бути особливо проблематично для тих, у кого відсутній ген, необхідний для ефективного перетворення ацетальдегіду на менш шкідливу речовину. За словами доктора Ахуви Сісес, така запальна реакція може посилити такі захворювання, як екзема, розацеа, акне і псоріаз, сприяючи старінню шкіри. Постійне запалення і гіперемія можуть призвести до руйнування капілярів, для усунення якого може знадобитися дороге лазерне лікування.

Доктор Анжела Кейсі підкреслює, що запальний характер алкоголю може руйнувати колаген та еластичні волокна, які необхідні для підтримки гладкості та еластичності шкіри. Крім того, алкоголь може знижувати природний антиоксидантний захист шкіри, роблячи її більш вразливою до пошкодження вільними радикалами під впливом ультрафіолету і чинників навколишнього середовища. Це може прискорити передчасне старіння і посилити пошкодження шкіри, спричинені впливом сонця.

Антикоагулянтні властивості алкоголю можуть спричинити ускладнення під час проведення різноманітних процедур з догляду за шкірою, що призводить до підвищеного ризику кровотеч і синців. Доктор Солеймані не рекомендує вживати алкоголь до і після таких процедур, як ін'єкції, видалення раку шкіри і лазерне лікування.

Хоча мале вживання алкоголю не може повністю позбавити шкіру від шкоди, поміркованість і розумний вибір можуть пом'якшити наслідки. Вибирайте напої з меншим вмістом запальних компонентів, таких як цукор і різні гістамінові релізери, наприклад віруси та алергени. Навіть міцні спиртні напої, як-от горілка або текіла, можуть бути кращими за пиво або вино через менший вміст цукру і глютену.

На щастя, деякі пошкодження шкіри, спричинені алкоголем, можна повернути назад, особливо якщо вжити заходів на ранній стадії. Скорочення споживання алкоголю також може поліпшити короткострокові проблеми шкіри, такі як тьмяність і набряклість. Однак із віком здатність шкіри до відновлення знижується, тому що раніше ви скоротите споживання алкоголю, то краще, кажуть лікарі.

Усе сказане ними слугує нагадуванням про те, що вибір способу життя, зокрема вживання алкоголю, може значно впливати на здоров'я найрізноманітніших областей нашого організму. Воно передбачає, що поміркованість і усвідомлений вибір щодо алкоголю можуть зіграти важливу роль у збереженні здоров'я і молодого зовнішнього вигляду.

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Також Фокус писав про те, що пиво може поліпшити роботу кишечника. Вчені назвали оптимальну дозу для отримання максимальної користі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.