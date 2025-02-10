Смерть 5-річного хлопчика після відвідин стоматолога: анестезіологині оголошено про підозру

Лікарці інкримінують зайняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, неналежне виконання своїх обов'язків та підроблення офіційного документа та використання його.

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В січні 2024 року у Львові помер п'ятирічний Велес Пашник після майже 40 днів перебування у комі, у якій він опинився під час лікування зубів у місцевій стоматологічній клініці. Через неналежне виконання лікарем професійних обов’язків лікарці-анестезіологу повідомлено про підозру, пише пресцентр Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці повідомили, що лікарка, яка проводила анестезію, не мала для цього належної спеціалізованої освіти, кваліфікації для роботи із дитячим населенням та досвіду. Відтак, через фахову недбалість, обрала помилкову тактику анестезіологічного забезпечення при стоматологічному втручанні, що призвело до тяжких наслідків та смерті пацієнта.

Крім цього, лікарка у вересні 2023 року отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю "дитяча анестезіологія" та отримала посвідчення про підвищення кваліфікації до диплома за напрямком "дитяча анестезіологія". Жінка використала ці документи для залучення її до надання медичної допомоги дітям у приватній стоматологічній клініці",

Лікарці інкримінують:

зайняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого;

неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому;

підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, використання завідомо підробленого документа.

В Офісі Генпрокурора додали, що наразі тривають слідчі дії. Також вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади.

Смерть 5-річного хлопчика після відвідин стоматолога: що відомо

Нагадаємо, що 14 січня стало відомо, що п'ятирічний Велес Пашник помер у Львів після майже 40 днів перебування у комі, у якій він опинився під час лікування зубів у місцевій стоматологічній клініці. В клініку хлопчик прийшов з мамою для видалення двох молочних зубів під загальним наркозом. За деякий час після початку операції "почалась метушня" і за викликом прибули дві бригади швидкої допомоги. Хлопець впав в кому, після чого помер.

Пізніше клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації визнала неналежним надання медичної допомоги Велесу Пашнику. Вона виявила, що стоматолог і анестезіолог, які здійснювали операцію, не мали необхідної кваліфікації для роботи з дітьми.