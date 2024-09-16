Привезли в критическом состоянии: 3-летний мальчик из Луцка попал в реанимацию после стоматолога

Ребенку проводили стоматологическое лечение зубов под наркозом с интубацией трахеи. Уже по дороге домой мама мальчика заметила, что ему стало плохо.

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В Киеве медикам пришлось спасать 3-летнего мальчика из Луцка, который едва не умер после посещения стоматолога. Об этом сообщили в больнице "Охматдет".

Отмечается, что 3-летний Лука с мамой побывали у стоматолога, который проводил лечение под наркозом с интубацией трахеи. Уже по дороге домой после процедуры, мама ребенка заметила, что у сына начало болеть горло, а его шея, голова и лицо начали сильно отекать, дыхание ребенка стало затрудненным.

Мальчика срочно доставили в местную больницу.

Медики провели рентгеновское обследование и КТ и обнаружили накопление воздуха в средостении, под кожей головы, шеи, грудной клетки. Это свидетельствовало о нарушенной целостности дыхательных путей у мальчика.

Трехлетний Лука

Уже на следующий день Лука был срочно доставлен в "Охматдет". Его привезли туда в критическом состоянии.

В тот же день была проведена срочная операция. Медики восстановили целостность трахеи. Во время операции специалисты использовали бронхоскопию для контроля качества швов и обеспечения надежности соединений.

У мальчика произошел разрыв трахеи

Через 48 часов после операции Луку перевели на самостоятельное дыхание. На третий день после вмешательства мальчик был переведен из реанимации в отделение, а уже через 11 дней выписан домой.

Напомним, что в Одесской области 4-летний мальчик впал в кому после того, как попил воды. По словам родных, ребенок длительное время не дышал. Все произошло на глазах у отца мальчика.