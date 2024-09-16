Привезли в критичному стані: 3-річний хлопчик з Луцька потрапив до реанімації після стоматолога

Дитині проводили стоматологічне лікування зубів під наркозом з інтубацією трахеї. Вже дорогою додому мама хлопчика помітила, що йому стало зле.

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В Києві медикам довелося рятувати 3-річного хлопчика з Луцька, який ледь не вмер після відвідин стоматолога. Про це повідомили в лікарні "Охматдит".

Зазначається, що 3-річний Лука з мамою побували у стоматолога, який проводив лікування під наркозом з інтубацією трахеї. Вже дорогою додому після процедури, мама дитини помітила, що у сина почало боліти горло, а його шия, голова та обличчя почали сильно набрякати, дихання дитини стало утрудненим.

Хлопчика терміново доправили до місцевої лікарні.

Медики провели рентгенівське обстеження та КТ і виявили накопичення повітря в середостінні, під шкірою голови, шиї, грудної клітки. Це свідчило про порушену цілісність дихальних шляхів у хлопчика.

3-річний Лука

Тому вже наступного дня Лука був терміново доставлений до "Охматдиту". Його привезли туди у критичному стані.

У той же день була проведена термінова операція. Медики зашили та відновили цілісність трахеї. Під час операції спеціалісти використовували бронхоскопію для контролю якості швів та забезпечення надійності з'єднань.

У хлопчика стався розрив трахеї

Через 48 годин після операції Луку перевели на самостійне дихання. На третій день після втручання хлопчик був переведений з реанімації у відділення, а вже через 11 днів виписаний додому.

Нагадаємо, що на Одещині 4-річний хлопчик впав в кому після того, як попив води. За словами рідних, дитина тривалий час не дихала. Все сталося на очах у батька хлопчика.