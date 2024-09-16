Привезли в критичному стані: 3-річний хлопчик з Луцька потрапив до реанімації після стоматолога
Дитині проводили стоматологічне лікування зубів під наркозом з інтубацією трахеї. Вже дорогою додому мама хлопчика помітила, що йому стало зле.
В Києві медикам довелося рятувати 3-річного хлопчика з Луцька, який ледь не вмер після відвідин стоматолога. Про це повідомили в лікарні "Охматдит".
Зазначається, що 3-річний Лука з мамою побували у стоматолога, який проводив лікування під наркозом з інтубацією трахеї. Вже дорогою додому після процедури, мама дитини помітила, що у сина почало боліти горло, а його шия, голова та обличчя почали сильно набрякати, дихання дитини стало утрудненим.
Хлопчика терміново доправили до місцевої лікарні.
Медики провели рентгенівське обстеження та КТ і виявили накопичення повітря в середостінні, під шкірою голови, шиї, грудної клітки. Це свідчило про порушену цілісність дихальних шляхів у хлопчика.
Тому вже наступного дня Лука був терміново доставлений до "Охматдиту". Його привезли туди у критичному стані.
У той же день була проведена термінова операція. Медики зашили та відновили цілісність трахеї. Під час операції спеціалісти використовували бронхоскопію для контролю якості швів та забезпечення надійності з'єднань.
Через 48 годин після операції Луку перевели на самостійне дихання. На третій день після втручання хлопчик був переведений з реанімації у відділення, а вже через 11 днів виписаний додому.
Нагадаємо, що на Одещині 4-річний хлопчик впав в кому після того, як попив води. За словами рідних, дитина тривалий час не дихала. Все сталося на очах у батька хлопчика.