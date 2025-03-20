Скандальний чемпіон MMS Конор Макгрегор заявив, що балотуватиметься в президенти Ірландії

Виборче законодавство Ірландії ніяк не обмежує можливість бійця Конора МакГрегора стати президентом. У законах ідеться лише про вік та громадянство, але не згадують про кримінальне минуле.

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Боєць змішаних єдиноборств (MMS) Конор МакГрегор оголосив про своє бажання стати наступним президентом Ірландії. При цьому спортсмен опублікував заклик до ірландців, щоб вони віддали голоси за нього для порятунку держави. Заява МакГрегора з'явилась на його сторінці в соцмережі X (Twitter).

Звернення бійця MMS (або "боїв без правил") з'явилась у мережі увечері 20 березня. МакГрегор запевнив земляків, що вони можуть зробити легкий і правильний вибір, обравши його президентом Ірландії. Після цього він написав лозунг, який віддалено перегукується з лозунгом чинного президента США Дональда Трампа. Якщо Трамп говорив Make America Graine Again, то спортсмен обіцяє зберегти батьківщину.

"SAVE IRELAND TOGETHER!" — написав він.

Конор МакГрегор - заява про можливість балотування в президенти Ірландії Фото: Скриншот

На порталі виборчої комісії Ірландії вказано, що кандидатом в президенти може стати людина з громадянством цієї держави та віком від 35 років. Інших критерії для реєстрації кандидатів немає. Термін, на який обирається глава держави, — сім років. Обов'язки — представницькі, з мінімальним впливом на уряд та парламент.

Конор МакГрегор — деталі біографії

МакГрегор — 36-річний боєць змішаних єдиноборств, який перемагав на змаганнях UFC одночасно у легкій напівлегкій вазі. За свою кар'єру він провів 28 боїв MMS та здобув 22 перемоги. Крім того, спортсмен займався професійним боксом, але програв єдиний бій, в якому взяв участь. Ще одне досягнення — чорний пояс по джиу-джитсу. Фокус писав про історії, пов'язані з МакГрегором. Восени 2024 року суд визнав його винним у зґвалтуванні й присудив компенсацію постраждалій — 250 тис. євро. Насильство сталось у 2018 році, написало видання Daily Mail. 35-річна Нікіта Генд поскаржилась, що боєць MMS вчинив щодо неї сексуальне насильство і побив. Судді визнали провину підозрюваного, але не посадили його у в'язниці, а призначили штраф.

Тим часом кримінальний вирок не завадив МакГрегору 19 березня 2025 року відвідати Білий дім. На фото з місця подій бачимо обійми та потиски рук з президентом Дональдом Трампом, міністром оборони Пітом Гегсетом, радником з нацбезпеки Майклом Волцом, міністром охорони здоров'я Робертом Кеннеді-молодшим та іншими. Під час візиту спортсмен розкритикував уряд Ірландії та вдягнув спеціальну кепку MIGA (Make Ireland Graine Again).

Нагадуємо, у 2024 році видання Gamerant повідомило, що Конора МакГрегора виключили з розробки гри Hitman: World of Assassination. Крім того, медіа розповіли, що боєць MMS контактував з бандами, які залякували його жертв.