Справа Конора Макгрегора: зв'язок із бандами і напад на жертву зґвалтування, — ЗМІ

Суд над бійцем ММА привернув до нього увагу журналістів і виявилося, що жертву Макгрегора залякували перед судом. Її хлопця і дитину ледь не вбили.

Справа знаменитого і скандального спортсмена Конора Макгрегора про сексуальне насильство пролила світло на його зв'язки з одним із найнебезпечніших у світі організованих злочинних угруповань, відповідальним за 20 убивств у чотирьох країнах. Виявилося, що Нікіту Гендс, якій він має виплатити 250 тисяч євро за рішенням суду, залякували, і в її будинок увірвалася банда в масках. Про це пише Daily Mail.

Макгрегор, який колись був найбільш високооплачуваним спортсменом у світі, залишився без репутації після того, як присяжні дійшли висновку, що боєць змішаних єдиноборств напав на Нікіту Хенд, яка звинуватила його в зґвалтуванні 2018 року в готелі Дубліна.

Макгрегору висунули звинувачення в тому, що він "жорстоко зґвалтував і побив" перукарню Нікіту Хенд у пентхаусі дублінського готелю під час різдвяної вечірки, з випивкою і кокаїном.

Конор Макгрегор зі своєю партнеркою Ді Девлін біля будівлі суду Фото: Getty Images

Ця справа привернула особливу увагу до розгульного способу життя суперзірки Ultimate Fighting Championship, його зв'язків із безжальним і кровожерливим ірландським картелем Кінахан та впливу, який він має в ірландській столиці.

А також стало відомо про те, що Нікіту Генд залякували. Про цей інцидент згадувалося на початку судового розгляду в Дубліні, проте про нього не повідомляли, поки він не сплив під час юридичного обговорення за відсутності присяжних.

Зґвалтування, в якому звинуватили Конора Макгрегора, сталося в грудні 2018 року, а в червні невідомі люди в масках увірвалися до будинку Нікіти Хенд, розбили вікна і завдали ножових поранень її хлопцю.

Адвокат Хенд, Джон Гордон, повідомив судді Оуенсу, що жінці довелося переїхати, оскільки вона боялася за своє життя.

"У будинок позивача увірвалася група чоловіків у балаклавах. Вони увірвалися в спальню позивача і були вигнані партнером позивача, який у процесі отримав ножове поранення. Її дочка спала в сусідній кімнаті", — сказав він.

Гордон також повідомив суду, що чоловіки розбили вікна у вітальні, перш ніж піти. Але уточнив, що він не покладає провину на Макгрегора, оскільки це могли бути його обурені шанувальники.

Однак тепер, коли стало відомо про зв'язок Конора Макгрегора з наркокартелем Кінахан, ця справа може отримати розвиток.

Конор Макгрегор пов'язаний з ірландською бандою

Конор Макгрегор пов'язаний із Кінаханами через свою сестру Аойфе, яка зустрічається із засудженим наркоторговцем і відмивачем грошей Гремом "Паріком" Віланом із 2021 року. Минулого року вона вийшла у світ, поділившись їхнім спільним фото в пабі Black Forge Inn Макгрегора в Дубліні після того, як Вілан відсидів 18 місяців у в'язниці. Вілан також був гостем на весіллі іншої сестри Макгрегора, Ерін, у графстві Тіпперері в серпні 2024 року.

Сестра Конора Макгрегора та її бойфренд, член банди Кінахан Фото: Соцмережi

Картель Кінахана — одне з найвідоміших злочинних угруповань у світі, очолюване Деніелом Кінаханом, за голову якого в США призначено нагороду в 15 мільйонів доларів.

Колишній боксерський промоутер, який був радником Тайсона Ф'юрі, перебуває під пильною увагою правоохоронних органів Європи та США, і тепер його вважають чільним членом "суперкартеля", що базується в Дубаї.

Банда, створена в Дубліні наприкінці 1990-х років, залишила після себе кривавий слід у Європі, займаючись торгівлею наркотиками і зброєю, а також жорсткою конкуренцією з іншим ірландським гангстером Джеррі "Ченцем" Хатчем.

Називаючи себе "небезпечним злочинцем", Вілан був близьким другом іншого діяча картелю Девіда Бірна, якого було застрелено внаслідок перестрілки в готелі Regency в Дубліні в лютому 2016 року.

Ворожнеча Кінаханів і Хатчів почалася у вересні 2015 року, коли в Марбельї, Іспанія, було вбито Гері Хатча — племінника Джеррі. Його запідозрили в тому, що він є інформатором іспанської поліції.

Озброєні автоматами АК-47 озброєні люди видавали себе за співробітників підрозділу екстреного реагування поліції і увірвалися на церемонію зважування в готелі Regency перед боєм за титул чемпіона Європи за версією WBO в легкій вазі між Джеймі Каванахом і Антоніо Жуаном Бенто. У підсумку Бірн був застрелений. Двоє чоловіків дістали поранення і їх доправили в лікарню. За даними джерел у сфері безпеки, метою був Деніел Кінахан, але він пішов раніше.

Конора Макгрегора звинувачували у зґвалтуваннях

Тим часом перемога Нікіти Хенд у суді нагадала ЗМІ про те, що це далеко не вперше, коли Конора Макгрегора звинувачують у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях. Це відбувалося щонайменше ще чотири рази, всі позови були відхилені поліцією. Востаннє це сталося в Маямі минулого року під час фіналу НБА.

Конор Макгрегор Фото: Instagram thenotoriousmma

У кожному випадку він категорично заперечував будь-яку провину. У жовтні 2019 року, майже через рік після інциденту в готелі, Макгрегора звинуватили у ще одному сексуальному нападі.

Жінка заявила, що він зґвалтував її в машині біля пабу в Дубліні. Боєць UFC відкинув цю заяву, і прокуратура не вжила жодних дій за його скаргою.

У вересні 2020 року Макгрегора затримала і допитала влада французького острова Корсика за ймовірне непристойне оголення і сексуальне насильство в барі. Він провів два дні під вартою. Вісім місяців потому поліція і прокуратура заявили про відсутність достатніх доказів для порушення кримінального переслідування.

У липні 2022 року ірландка Саманта Мерфі заявила, що Макгрегор напав на неї на своїй яхті під час вечірки в Іспанії. Вона стверджувала, що він штовхнув її в живіт і вдарив кулаком в обличчя. Побоюючись за своє життя, вона зістрибнула за борт і зламала руку.

Яхта Макгрегора на якій стався напад Фото: Instagram thenotoriousmma

Після ймовірного нападу, який Макгрегор завжди заперечував, вона порушила цивільну і кримінальну справу, яку згодом закрила.

Твердження про те, що він вчинив сексуальне насильство над іншою жінкою під час фіналу НБА в Майамі в липні 2023 року, також зняли за чотири місяці по тому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про скандальні та епатажні витівки ірландського бійця Конора Макгрегора. Він протягом усієї своєї кар'єри вплутувався в бійки і навіть став фігурантом расистського скандалу.