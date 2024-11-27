Дело Конора Макгрегора: связь с бандами и нападение на жертву изнасилования, — СМИ

Суд над бойцом ММА привлек к нему внимание журналистов и оказалось, что жертву Макгрегора запугивали перед судом. Ее парня и ребенка едва не убили.

Дело знаменитого и скандального спортсмена Конора Макгрегора о сексуальном насилии пролило свет на его связи с одной из самых опасных в мире организованных преступных группировок, ответственной за 20 убийств в четырех странах. Оказалось, что Никиту Хэндс, которой он должен выплатить 250 тысяч евро по решению суда, запугивали, и в ее дом ворвалась банда в масках. Об этом пишет Daily Mail.

Макгрегор, который когда-то был самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, остался без репутации после того, как присяжные пришли к выводу, что боец ​​смешанных единоборств напал на Никиту Хэнд, которая обвинила его в изнасиловании в 2018 году в отеле Дублина.

Макгрегору предъявили обвинение в том, что он "жестоко изнасиловал и избил" парикмахершу Никиту Хэнд в пентхаусе дублинского отеля во время рождественской вечеринки, с выпивкой и кокаином.

Конор Макгрегор со своей партнершей Ди Девлин у здания суда Фото: Getty Images

Это дело привлекло особое внимание к разгульному образу жизни суперзвезды Ultimate Fighting Championship, его связям с безжалостным и кровожадным ирландским картелем Кинахан и влиянию, которое он имеет в ирландской столице.

А также стало известно о том, что Никиту Хэнд запугивали. Об этом инциденте упоминалось в начале судебного разбирательства в Дублине, однако о нем не сообщалось, пока он не всплыл во время юридического обсуждения в отсутствие присяжных.

Изнасилование, в котором обвинили Конора Макгрегора, произошло в декабре 2018 года, а в июне неизвестные люди в масках ворвались в дом Никиты Хэнд, разбили окна и нанесли ножевые ранения ее парню.

Адвокат Хэнд, Джон Гордон, сообщил судье Оуэнсу, что женщине пришлось переехать, так как она боялась за свою жизнь.

"В дом истца ворвалась группа мужчин в балаклавах. Они ворвались в спальню истца и были выгнаны партнером истца, который в процессе получил ножевое ранение. Ее дочь спала в соседней комнате", — сказал он.

Гордон также сообщил суду, что мужчины разбили окна в гостиной, прежде чем уйти. Но уточнил, что он не возлагает вину на Макгрегора, так как это могли быть его возмущенные поклонники.

Однако теперь, когда стало известно о связи Конора Макгрегора с наркокартелем Кинахан, это дело может получить развитие.

Конор Макгрегор связан с ирландской бандой

Конор Макгрегор связан с Кинаханами через свою сестру Аойфе, которая встречается с осужденным наркоторговцем и отмывателем денег Грэмом "Париком" Уиланом с 2021 года. В прошлом году она вышла в свет, поделившись их совместным фото в пабе Black Forge Inn Макгрегора в Дублине после того, как Уилан отсидел 18 месяцев в тюрьме. Уилан также был гостем на свадьбе другой сестры Макгрегора, Эрин, в графстве Типперэри в августе 2024 года.

Сестра Конора Макгрегора и ее бойфренд, член банды Кинахан Фото: Соцсети

Картель Кинахана — одна из самых известных преступных группировок в мире, возглавляемая Дэниелом Кинаханом, за голову которого в США назначена награда в 15 миллионов долларов.

Бывший боксерский промоутер, который был советником Тайсона Фьюри, находится под пристальным вниманием правоохранительных органов Европы и США и теперь считается видным членом базирующегося в Дубае "суперкартеля".

Банда, созданная в Дублине в конце 1990-х годов, оставила после себя кровавый след в Европе, занимаясь торговлей наркотиками и оружием, а также жесткой конкуренцией с другим ирландским гангстером Джерри "Монахом" Хатчем.

Называющий себя "опасным преступником", Уилан был близким другом другого деятеля картеля Дэвида Бирна, который был застрелен в результате перестрелки в отеле Regency в Дублине в феврале 2016 года.

Вражда Кинаханов и Хатчей началась в сентябре 2015 года, когда в Марбелье, Испания, был убит Гэри Хатч — племянник Джерри. Его заподозрили в том, что он является информатором испанской полиции.

Вооруженные автоматами АК-47 вооруженные люди выдавали себя за сотрудников подразделения экстренного реагирования полиции и ворвались на церемонию взвешивания в отеле Regency перед боем за титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе между Джейми Каванахом и Антонио Жуаном Бенто. В итоге Бирн был застрелен. Двое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу. По данным источников в сфере безопасности, целью был Дэниел Кинахан, но он ушел раньше.

Конора Макгрегора обвиняли в изнасилованиях

Тем временем победа Никиты Хэнд в суде напомнила СМИ о том, что это далеко не первый раз, когда Конора Макгрегора обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Это происходило как минимум еще четыре раза, все иски были отклонены полицией. Последний раз это произошло в Майами в прошлом году во время финала НБА.

Конор Макгрегор Фото: Instagram thenotoriousmma

В каждом случае он категорически отрицал какую-либо вину. В октябре 2019 года, почти через год после инцидента в отеле, Макгрегора обвинили в еще одном сексуальном нападении.

Женщина заявила, что он изнасиловал ее в машине у паба в Дублине. Боец UFC отверг это заявление, и прокуратура не предприняла никаких действий по его жалобе.

В сентябре 2020 года Макгрегор был задержан и допрошен властями французского острова Корсика за предполагаемое непристойное обнажение и сексуальное насилие в баре. Он провел два дня под стражей. Восемь месяцев спустя полиция и прокуратура заявили об отсутствии достаточных доказательств для возбуждения уголовного преследования.

В июле 2022 года ирландка Саманта Мерфи заявила, что Макгрегор напал на нее на своей яхте во время вечеринки в Испании. Она утверждала, что он пнул ее в живот ударил кулаком в лицо. Опасаясь за свою жизнь, она спрыгнула за борт и сломала руку.

Яхта Макгрегора на которой произошло нападение Фото: Instagram thenotoriousmma

После предполагаемого нападения, которое Макгрегор всегда отрицал, она возбудила гражданское и уголовное дело, которое впоследствии закрыла.

Утверждения о том, что он совершил сексуальное насилие над другой женщиной во время финала НБА в Майами в июле 2023 года, также были сняты четыре месяца спустя.

Напомним, ранее Фокус писал о скандальных и эпатажных выходках ирландского бойца Конора Макгрегора. Он на протяжении всей своей карьеры ввязывался в драки и даже стал фигурантом расистского скандала.