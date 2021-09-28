Макгрегор попал в расистский скандал, опубликовав видео, на котором темнокожий мужчина чистит ему обувь (видео)

Эпатажный спортсмен продолжает привлекать внимание к своей персоне любой ценой.

Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора обвиняют в расизме из-за опубликованного видео в социальных сетях.

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Макгрегор в Instagram опубликовал видео, на котором темнокожий мужчина чистит ему обувь, а в концовке видео ирландец оплачивает работу чистильщику обуви и садится в дорогую машину.

Активисты Black Lives Metter восприняли видео на свой счет и раскритиковали Макгрегора за расизм в видео.

Несмотря на то, что Макгрегор был вежлив на видео с мужчиной, чистящим обувь, похлопал его по плечу и от души поблагодарил мужчину за чистку обуви, боец подвергся критике.

"Ты не уважаешь этого человека? Не можешь снять обувь? Думаешь, круто делать такие снимки?" — спрашивает ig_aniketsinha.

Пользователи решили также, что Конор не имел снимать чистящего обувь человека без его разрешения на съемку видео.

"Мне не нравится это видео. Это неправильно", — выражает мнение пользователь gcrowley78.

"Какой кошмар! Вы унизили этого человека, это раздражает! Будь скромнее, мы все равны", — пишет Макгрегору ahmadmiqdadi.

"Настоящий чемпион будет чистить свою обувь самостоятельно независимо от того, сколько у него денег", – заметили Макгрегору в комментариях.

Фото и видео Конор выложил после совместного ужина с семьей в ресторане в Майами. Среди прочих фотографий, Конор опубликовал фотографию со своей спутницей Ди Дэвлин и детей, ужинающих в уютной атмосфере.

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