Макгрегор потрапив у расистський скандал, опублікувавши відео, на якому темношкірий чоловік чистить йому взуття (відео)

Епатажний спортсмен продовжує привертати увагу до своєї персони за всяку ціну.

Ірландського бійця змішаних єдиноборств Конора Макгрегора звинувачують у расизмі через опубліковане відео в соціальних мережах.

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Макгрегор в Instagram опублікував відео, на якому темношкірий чоловік чистить йому взуття, а в кінцівці відео ірландець оплачує роботу чистильникові взуття і сідає в дорогу машину.

Активісти Black Lives Metter сприйняли відео на свій рахунок і розкритикували Макгрегора за расизм у відео.

Незважаючи на те, що Макгрегор був ввічливий на відео з чоловіком, який чистить взуття, поплескав його по плечу і від душі подякував чоловіку за чистку взуття, боєць піддався критиці.

"Ти не поважаєш цю людину? Не можеш зняти взуття? Думаєш, круто робити такі знімки?" — запитує ig_aniketsinha.

Користувачі вирішили також, що Конор не мав знімати людину, яка чистила йому взяття, без її дозволу на зйомку відео.

"Мені не подобається це відео. Це неправильно", — висловлює думку користувач gcrowley78.

"Який жах! Ви принизили цю людину, це дратує! Будь скромніше, ми всі рівні", — пише Макгрегору ahmadmiqdadi.

"Справжній чемпіон буде чистити своє взуття самостійно незалежно від того, скільки в нього грошей", — зауважили Макгрегору в коментарях.

Фото та відео Конор виклав після спільної вечері із сім'єю в ресторані в Маямі. Серед інших фотографій, Конор опублікував фотографію зі своєю супутницею Ді Девлін і дітей, які вечеряють у затишній атмосфері.

Раніше Фокус розповідав, що Макгрегор похвалився новим годинником із золота. До цього ми розповідали про ексклюзивну яхту Макгрегора, вартістю 3 мільйони євро. Ця яхта незвичайна — всього були випущені 63 такі судна.