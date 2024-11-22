Конор Макгрегор проиграл дело об изнасиловании и должен выплатить жертве 250 тысяч евро

Женщина, обвинившая звезду UFC Конора Макгрегора в том, что он изнасиловал ее шесть лет назад в отеле Дублина, выиграла против него иск о возмещении ущерба в гражданском деле в Высоком суде.

Бывшего обладатель чемпионского титула UFC в полулегком (до 66 кг) и легком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор был признан виновным в Высоком суде Дублина по гражданскому делу о сексуальном насилии, которое произошло в декабре 2018 года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании

36-летнему Макгрегору предъявили обвинение в том, что он "жестоко изнасиловал и избил" 35-летнюю Никиту Хэнд в отеле на юге Дублина шесть лет назад.

После обсуждения в течение шести часов и 10 минут присяжные вынесли свой вердикт и присудили Макгрегору выплатить Никите Хэнд почти 250 000 евро.

Макгрегор покачал головой, когда присяжные из восьми женщин и четырех мужчин признали его виновным в нападении на мисс Хэнд.

Боец ММА ранее заявил суду, что занимался сексом по обоюдному согласию с Хэнд, также известной как Никита Ни Лаймхин, в отеле Beacon Hotel. Он отрицал, что избил истицу и оставил на ее теле синяки.

Макгрегор пообещал обжаловать это решение, заявив, что он "разочарован" и "сосредоточен на своем будущем". В суде он был со своей партнершей Ди Девлин.

Конор Макгрегор и Ди Девлин у здания суда Фото: Getty Images

Она также проиграла судебный процесс против друга Конора Макгрегора, Джеймса Лоуренса, которого она также обвинила в нападении на нее в отеле в Дублине.

В чем обвиняли Конора Макгрегора

Никита Хэнд утверждала, что МакГрегор совершил в отношении нее сексуальное насилие 9 декабря 2018 года и что другой мужчина, Джеймс Лоуренс, сделал то же самое. Верховный суд Ирландии в течение двух недель рассматривал доказательства.

Хэнд рассказала, что она и ее подруга связались с МакГрегором, которого она знала до этого и общалась с ним в соцсетях, после рождественской вечеринки на работе.

По ее словам, МакГрегор отвез их на вечеринку в пентхаусе отеля на юге Дублина, где употреблялись наркотики и алкоголь.

Она заявила, что МакГрегор занял ее спальню в пентхаусе и совершил в отношении нее сексуальное насилие.

Адвокат Хэнд, Джон Гордон, заявил, что во время предполагаемого нападения она принимала антидепрессанты и была "под кайфом".

Напомним, ранее Конор Макгрегор заявил, что он хотел бы баллотироваться на пост президента Ирландии.