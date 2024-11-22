Конор Макгрегор програв справу про зґвалтування і має виплатити жертві 250 тисяч євро

Жінка, яка звинуватила зірку UFC Конора Макгрегора в тому, що він зґвалтував її шість років тому в готелі Дубліна, виграла проти нього позов про відшкодування збитків у цивільній справі у Високому суді.

Колишнього володаря чемпіонського титулу UFC у напівлегкій (до 66 кг) і легкій (до 70 кг) вазі ірландець Конор Макгрегор визнали винним у Високому суді Дубліна в цивільній справі про сексуальне насильство, що сталося в грудні 2018 року. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Конора Макгрегора визнали винним у зґвалтуванні

36-річному Макгрегору висунули обвинувачення в тому, що він "жорстоко зґвалтував і побив" 35-річну Нікіту Генд у готелі на півдні Дубліна шість років тому.

Після обговорення протягом шести годин і 10 хвилин присяжні винесли свій вердикт і присудили Макгрегору виплатити Нікіті Хенду майже 250 000 євро.

Макгрегор похитав головою, коли присяжні з восьми жінок і чотирьох чоловіків визнали його винним у нападі на міс Генд.

Боєць ММА раніше заявив суду, що займався сексом за обопільною згодою з Хенд, також відомою як Нікіта Ні Лаймхін, у готелі Beacon Hotel. Він заперечував, що побив позивачку і залишив на її тілі синці.

Макгрегор пообіцяв оскаржити це рішення, заявивши, що він "розчарований" і "зосереджений на своєму майбутньому". У суді він був зі своєю партнеркою Ді Девлін.

Конор Макгрегор і Ді Девлін біля будівлі суду Фото: Getty Images

Вона також програла судовий процес проти друга Конора Макгрегора, Джеймса Лоуренса, якого вона також звинуватила в нападі на неї в готелі в Дубліні.

У чому звинувачували Конора Макгрегора

Нікіта Хенд стверджувала, що МакГрегор вчинив щодо неї сексуальне насильство 9 грудня 2018 року і що інший чоловік, Джеймс Лоуренс, зробив те ж саме. Верховний суд Ірландії протягом двох тижнів розглядав докази.

Хенд розповіла, що вона та її подруга зв'язалися з МакГрегором, якого вона знала до цього і спілкувалася з ним у соцмережах, після різдвяної вечірки на роботі.

За її словами, МакГрегор відвіз їх на вечірку в пентхаусі готелю на півдні Дубліна, де вживали наркотики й алкоголь.

Вона заявила, що МакГрегор зайняв її спальню в пентхаусі і вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Адвокат Хенд, Джон Гордон, заявив, що під час ймовірного нападу вона приймала антидепресанти і була "під кайфом".

Нагадаємо, раніше Конор Макгрегор заявив, що він хотів би балотуватися на пост президента Ірландії.