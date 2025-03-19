Конор Макгрегор хоче зробити Ірландію великою після зустрічі з Трампом

В Ірландії вже заявили, що спортсмен не є офіційним представником країни і в нього немає жодних повноважень.

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Знаменитий і скандальний боєць ММА Конор Макгрегор заявив, що користується повною підтримкою всієї адміністрації Трампа, обрушився з критикою на ірландський уряд і оновив гардероб, одягнувши кепку з написом "Зробимо Ірландію знову великою". Про це пише Daily Mail.

Конор Макгрегор був запрошений на зустріч із Трампом до Білого дому на День Святого Патрика. І він у серії постів докладно відзвітував про візит, який нагадував офіційний. Він позував з Дональдом Трампом сам і зі своєю сім'єю, зустрічався з міністром оборони США Пітом Хегсетом і позував з міністром охорони здоров'я США Робертом Кеннеді-молодшим.

Конор Макгрегор із сім'єю в Білому домі Фото: Conor McGregor/X

36-річний боєць використав візит до Білого дому, щоб розкритикувати ірландський уряд

Макгрегор заявив, що Ірландія "втрачає свою ірландськість" через нестримну імміграцію і заявив, що провів "продуктивні зустрічі" з високопосадовцями з США.

Конор Макгрегор і його нова кепка Фото: Conor McGregor/X Конор Макгрегор і Майкл Волтц Фото: Conor McGregor/X

Зустріч із Кеннеді він назвав "вражаючою". На одному знімку Кеннеді навіть хизується в переробленій зеленій кепці "MIGA".

Трохи змістовніший аналіз було надано його зустрічі з директором Управління кадрів президента Білого дому Серхіо Гором. Макгрегор привітав його й адміністрацію Трампа за їхню трудову етику, але розкритикував ірландський уряд.

Конор Макгрегор і Роберт Кеннеді-молодший Фото: Conor McGregor/X

"Серхіо Гор робить це. Вони рятували астронавтів, які застрягли в космосі! Швидкість роботи цієї адміністрації дико вражає, ніхто не може заперечувати. Мій власний уряд просто перекрикував один одного, вирішуючи, кому де сидіти", — повідомив Макгрегор.

Конор Макгрегор і Серхіо Гор

У своєму найбільш приголомшливому пості він стверджував, що користується повною підтримкою адміністрації Трампа. Ця заява різко контрастує зі словами прем'єр-міністра Ірландії Майкла Мартіна, який наполягав на тому, що боєць не перебував у США, щоб представляти Ірландію, і не виступав від імені народу Ірландії, і не має на це повноважень.

Конор Макгрегор і Піт Хегсет Фото: Conor McGregor/X

Запрошення Макгрегора в Білий дім надійшло після того, як минулого тижня Дональд Трамп назвав спортсмена, якого визнали винним у сексуальному насильстві за підсумками цивільного суду минулого року, одним зі своїх улюблених ірландців.

Нагадаємо, Конору Макгрегору висунули звинувачення в тому, що він "жорстоко зґвалтував і побив" перукарню Нікіту Хенд у пентхаусі дублінського готелю під час різдвяної вечірки, з випивкою і кокаїном. Це далеко не вперше, коли Конора Макгрегора звинувачують у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях. Це відбувалося щонайменше ще чотири рази, всі позови були відхилені поліцією.