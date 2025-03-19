Конор Макгрегор хочет сделать Ирландию великой после встречи с Трампом

В Ирландии уже заявили, что спортсмен не является официальным представителем страны и у него нет никаких полномочий.

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Знаменитый и скандальный боец ММА Конор Макгрегор заявил, что пользуется полной поддержкой всей администрации Трампа, обрушился с критикой на ирландское правительство и обновил гардероб, надев кепку с надписью "Сделаем Ирландию снова великой". Об этом пишет Daily Mail.

Конор Макгрегор был приглашен на встречу с Трампом в Белый дом на День Святого Патрика. И он в серии постов подробно отчитался о визите, который напоминал официальный. Он позировал с Дональдом Трампом сам и со своей семьей, встречался с министром обороны США Питом Хегсетом и позировал с министром здравоохранения США Робертом Кеннеди-младшим.

Конор Макгрегор с семьей в Белом доме Фото: Conor McGregor/X

36-летний боец ​​использовал визит в Белый дом, чтобы раскритиковать ирландское правительство

Макгрегор заявил, что Ирландия "теряет свою ирландскость" из-за безудержной иммиграции и заявил, что провел "продуктивные встречи" с высокопоставленными американскими чиновниками.

Конор Макгрегор и его новая кепка Фото: Conor McGregor/X Конор Макгрегор и Майкл Волтц Фото: Conor McGregor/X

Встречу с Кеннеди он назвал "поразительной". На одном снимке Кеннеди даже щеголяет в переделанной зеленой кепке "MIGA".

Чуть более содержательный анализ был дан его встрече с директором Управления кадров президента Белого дома Серхио Гором. Макгрегор приветствовал его и администрацию Трампа за их трудовую этику, но раскритиковал ирландское правительство.

Конор Макгрегор и Роберт Кеннеди-младший Фото: Conor McGregor/X

"Серхио Гор делает это. Они спасали астронавтов, застрявших в космосе! Скорость работы этой администрации дико впечатляет, никто не может отрицать. Мое собственное правительство просто перекрикивало друг друга, решая, кому где сидеть", — сообщил Макгрегор.

Конор Макгрегор и Серхио Гор

В своем самом ошеломляющем посте он утверждал, что пользуется полной поддержкой администрации Трампа. Это заявление резко контрастирует со словами премьер-министра Ирландии Майкла Мартина, который настаивал на том, что боец ​​не находился в США, чтобы представлять Ирландию, и не выступал от имени народа Ирландии, и не имеет на это полномочий.

Конор Макгрегор и Пит Хегсет Фото: Conor McGregor/X

Приглашение Макгрегора в Белый дом последовало после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп назвал спортсмена, признанного виновным в сексуальном насилии по итогам гражданского суда в прошлом году, одним из своих любимых ирландцев.

Напомним, Конору Макгрегору предъявили обвинение в том, что он "жестоко изнасиловал и избил" парикмахершу Никиту Хэнд в пентхаусе дублинского отеля во время рождественской вечеринки, с выпивкой и кокаином. Это далеко не первый раз, когда Конора Макгрегора обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Это происходило как минимум еще четыре раза, все иски были отклонены полицией.