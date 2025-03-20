Скандальный чемпион MMS Конор Макгрегор заявил, что будет баллотироваться в президенты Ирландии

Избирательное законодательство Ирландии никак не ограничивает возможность бойца Конора МакГрегора стать президентом. В законах говорится только о возрасте и гражданстве, но не упоминают о криминальном прошлом.

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Боец смешанных единоборств (MMS) Конор МакГрегор объявил о своем желании стать следующим президентом Ирландии. При этом спортсмен опубликовал призыв к ирландцам, чтобы они отдали голоса за него ради спасения государства. Заявление МакГрегора появилось на его странице в соцсети X (Twitter).

Обращение бойца MMS (или "боев без правил") появилось в сети вечером 20 марта. МакГрегор заверил земляков, что они могут сделать легкий и правильный выбор, избрав его президентом Ирландии. После этого он написал лозунг, который отдаленно перекликается с лозунгом действующего президента США Дональда Трампа. Если Трамп говорил Make America Graine Again, то спортсмен обещает сохранить родину.

"SAVE IRELAND TOGETHER!" — написал он.

Конор МакГрегор — заявление о возможности баллотирования в президенты Ирландии Фото: Скриншот

На портале избирательной комиссии Ирландии указано, что кандидатом в президенты может стать человек с гражданством этого государства и возрастом от 35 лет. Других критериев для регистрации кандидатов нет. Срок, на который избирается глава государства, — семь лет. Обязанности — представительские, с минимальным влиянием на правительство и парламент.

Конор МакГрегор — детали биографии

МакГрегор — 36-летний боец смешанных единоборств, который побеждал на соревнованиях UFC одновременно в легком полулегком весе. За свою карьеру он провел 28 боев MMS и одержал 22 победы. Кроме того, спортсмен занимался профессиональным боксом, но проиграл единственный бой, в котором принял участие. Еще одно достижение — черный пояс по джиу-джитсу. Фокус писал об историях, связанных с МакГрегором. Осенью 2024 года суд признал его виновным в изнасиловании и присудил компенсацию пострадавшей — 250 тыс. евро. Насилие произошло в 2018 году, написало издание Daily Mail. 35-летняя Никита Хэнд пожаловалась, что боец MMS совершил в отношении нее сексуальное насилие и избил. Судьи признали вину подозреваемого, но не посадили его в тюрьму, а назначили штраф.

Между тем уголовный приговор не помешал МакГрегору 19 марта 2025 года посетить Белый дом. На фото с места событий видим объятия и рукопожатия с президентом Дональдом Трампом, министром обороны Питом Гегсетом, советником по нацбезопасности Майклом Волцом, министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим и другими. Во время визита спортсмен раскритиковал правительство Ирландии и надел специальную кепку MIGA (Make Ireland Graine Again).

Напоминаем, в 2024 году издание Gamerant сообщило, что Конора МакГрегора исключили из разработки игры Hitman: World of Assassination. Кроме того, медиа рассказали, что боец MMS контактировал с бандами, которые запугивали его жертв.