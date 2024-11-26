Конора Макгрегора убрали из культовой игры Hitman после скандала с изнасилованием

С известным спортсменом прекратили сотрудничество после того, как суд Дублина признал его виновным в изнасиловании.

Компания IO Interactive прекращает сотрудничество с Конором МакГрегором в игре Hitman: World of Assassination в свете недавнего решения суда против бойца ММА. Из продажи будет изъят весь контент с участием Конора. Об этом пишет Gamerant.

Конор МакГрегор появился в роли Разрушителя в одной из миссий "Неуловимые цели" в игре Hitman: World of Assassination.

Конор Макгрегор в игре Hitman: World of Assassination Фото: Скриншот

Все новые продажи контента Hitman: World of Assassination с участием МакГрегора прекращены, а соответствующие трейлеры стали закрытыми.

На прошлой неделе Конор Макгрегор проиграл гражданское дело об изнасиловании в Высоком суде Дублина, где его жертве Никите Хэнд было присуждено 248 000 евро (почти 260 000 долларов) в качестве возмещения ущерба после того, как она обвинила его в сексуальном насилии. Хотя Конор Макгрегор отрицает обвинения и намерен подать апелляцию, дело привлекло к нему пристальное внимание общественности. Многие из партнерских отношений Макгрегора с брендами и компаниями также оказались под вопросом, включая его сотрудничество с IO Interactive для Hitman: World of Assassination, коллекции всех трех основных игр Hitman с бонусным контентом.

Конор Макгрегор у здания суда в Дублине Фото: Getty Images

Конор Макгрегор появляется в Hitman: World of Assassination как Разрушитель, неуловимая цель, представленная в последнем бесплатном стартовом пакете 15 ноября 2024 года. В этой миссии игрокам было поручено уничтожить персонажа Макгрегора, мультимиллионера-бойца ММА, участвующего в секретном обществе Ark Society. Наряду с бесплатной миссией IO продавала пакет DLC за 5 долларов, включающий постоянный доступ к контракту на аркаду The Ostentatious, новый наряд и косметические предметы. Весь этот контент должен был оставаться доступным до 8 декабря, но теперь его сняли с продажи.

25 ноября в Twitter IO Interactive опубликовала заявление, чтобы проинформировать игроков о своем решении удалить весь контент Hitman: World of Assassination, касающийся Конора Макгрегора , сославшись на недавнее решение суда. Студия подчеркнула, что относится к этому вопросу очень серьезно, и сделала все трейлеры, рекламирующие контент Макгрегора, закрытыми. Хотя новые продажи контента, связанного с Макгрегором, были прекращены, IO пояснила, что игроки Hitman: World of Assassination, которые уже владеют контентом, сохранят к нему доступ на неопределенный срок.

Конор Макгрегор Фото: Twitter / ufc

В то время как Макгрегор, как и многие его поклонники, продолжают сомневаться в решении суда и надеются отменить его с помощью апелляции, позиция IO Interactive кажется разумной, чтобы избежать ненужных споров на данный момент. Учитывая, что IO Interactive в настоящее время работает над игрой о Джеймсе Бонде , которая, как она надеется, положит начало трилогии, студия, вероятно, хочет сохранить свою репутацию настолько, насколько это возможно. Еще неизвестно, изменит ли IO Interactive курс в своем решении удалить контент Макгрегора из Hitman: World of Assassination, если апелляция бойца ММА будет принята.

Напомним, ранее Фокус писал о скандальных и эпатажных выходках ирландского бойца Конора Макгрегора. Он на протяжении всей своей карьеры ввязывался в драки и даже стал фигурантом расистского скандала.