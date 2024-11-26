Конора Макгрегора прибрали з культової гри Hitman після скандалу зі зґвалтуванням

З відомим спортсменом припинили співпрацю після того, як суд Дубліна визнав його винним у зґвалтуванні.

Компанія IO Interactive припиняє співпрацю з Конором МакГрегором у грі Hitman: World of Assassination у світлі нещодавнього рішення суду проти бійця ММА. З продажу буде вилучено весь контент за участю Конора. Про це пише Gamerant.

Конор МакГрегор з'явився в ролі Руйнівника в одній із місій "Невловимі цілі" в грі Hitman: World of Assassination.

Конор Макгрегор у грі Hitman: World of Assassination Фото: Скриншот

Усі нові продажі контенту Hitman: World of Assassination за участю МакГрегора припинено, а відповідні трейлери стали закритими.

Минулого тижня Конор Макгрегор програв цивільну справу про зґвалтування у Високому суді Дубліна, де його жертві Нікіті Хенд присудили 248 000 євро (майже 260 000 доларів) як відшкодування збитків після того, як вона звинуватила його в сексуальному насильстві. Хоча Конор Макгрегор заперечує звинувачення і має намір подати апеляцію, справа привернула до нього пильну увагу громадськості. Багато партнерських стосунків Макгрегора з брендами і компаніями також опинилися під питанням, включно з його співпрацею з IO Interactive для Hitman: World of Assassination, колекції всіх трьох основних ігор Hitman з бонусним контентом.

Конор Макгрегор біля будівлі суду в Дубліні Фото: Getty Images

Конор Макгрегор з'являється в Hitman: World of Assassination як Руйнівник, невловима ціль, представлена в останньому безкоштовному стартовому пакеті 15 листопада 2024 року. У цій місії гравцям було доручено знищити персонажа Макгрегора, мультимільйонера-бійця ММА, який бере участь у секретному товаристві Ark Society. Поряд із безкоштовною місією IO продавала пакет DLC за 5 доларів, що включав постійний доступ до контракту на аркаду The Ostentatious, нове вбрання і косметичні предмети. Весь цей контент мав залишатися доступним до 8 грудня, але тепер його зняли з продажу.

25 листопада у Twitter IO Interactive опублікувала заяву, щоб проінформувати гравців про своє рішення видалити весь контент Hitman: World of Assassination, що стосується Конора Макгрегора , пославшись на нещодавнє рішення суду. Студія підкреслила, що ставиться до цього питання дуже серйозно, і зробила всі трейлери, що рекламують контент Макгрегора, закритими. Хоча нові продажі контенту, пов'язаного з Макгрегором, були припинені, IO пояснила, що гравці Hitman: World of Assassination, які вже володіють контентом, збережуть до нього доступ на невизначений термін.

Конор Макгрегор Фото: Twitter / ufc

У той час як Макгрегор, як і багато його шанувальників, продовжують сумніватися в рішенні суду і сподіваються скасувати його за допомогою апеляції, позиція IO Interactive видається розумною, щоб уникнути непотрібних суперечок на цей момент. З огляду на те, що IO Interactive наразі працює над грою про Джеймса Бонда, яка, як вона сподівається, покладе початок трилогії, студія, ймовірно, хоче зберегти свою репутацію настільки, наскільки це можливо. Ще невідомо, чи змінить IO Interactive курс у своєму рішенні видалити контент Макгрегора з Hitman: World of Assassination, якщо апеляція бійця ММА буде прийнята.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про скандальні та епатажні витівки ірландського бійця Конора Макгрегора. Він протягом усієї своєї кар'єри вплутувався в бійки і навіть став фігурантом расистського скандалу.