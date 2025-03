Ушел из жизни легендарный боксер Джордж Форман: что известно

Джорджу Форману было 76 лет. Он завершил свою карьеру в 1997 году с профессиональным рекордом из 76 побед и пяти поражений.

Вечером в пятницу 21 марта в больнице американского Хьюстона умер старейший чемпион по боксу в тяжелом весе Джордж Эдвард Форман. О смерти легендарного спортсмена сообщила его семья.

"С глубокой скорбью мы объявляем о кончине нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего, который мирно покинул нас 21 марта 2025 года в окружении близких", — говорится в сообщении.

В возрасте 19 лет Форман завоевал золотую медаль по боксу в тяжелом весе на Олимпиаде 1968 года в Мехико, победив техническим нокаутом советского боксера Йонаса Чепулиса. В январе 1973 года состоялся бой между Форманом и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Джо Фрейзером. Форман победил техническим нокаутом во 2-м раунде.

В октябре 1974 года Джордж Форман вышел против Мохаммеда Али в Киншасе, Заир (сейчас Демократическая Республика Конго). Бой получил название "Грохот в джунглях" и статус "бой года" по версии журнала "Ринг". В 8-м раунде Али нокаутировал Формана, став 2-кратным чемпионом. В марте 1977 года Джордж Форман проиграл по очкам Джимми Янгу и после этого ушел из бокса, стал проповедником. Через десять лет он вернулся на ринг, проведя поединок с Стивом Зоуски, которого победил техническим нокаутом.

Последний бой против Шеннона Бриггса Форман проиграл в 1997 году, когда ему было 48 лет и он был на 23 года старше своего соперника. Он закончил карьеру с профессиональным рекордом 76-5 ставши одним из 10 лучших бойцов-тяжеловесов всех времен.

После выхода "на пенсию" Джордж Форман начал рекламировать двухсторонний электрический гриль, производимый компанией бытовой техники Salton Inc. Чтобы его имя использовалось на кухонной технике, в 1999 году ему выплатили 138 миллионов долларов. До этого ему платили 40 процентов с каждого проданного гриля, что приносило чемпиону 4,5 миллиона долларов в месяц.

Он также рекламировал глушители, жареных цыплят и чипсы.

"Я влюбляюсь в каждый продукт, который продаю. Вот что продается. Так же, как и проповедь", — писал Форман в своей автобиографии By George.

The New York Times пишет, что Форман снимался в ситкоме "Джордж" на ABC, в котором он играл отставного боксера, помогающего проблемной молодежи, и на протяжении многих лет появлялся в качестве гостя в нескольких шоу.

Форман был женат четыре раза. В 1985 году он женился в пятый раз на Мэри Джоан Мартелли, с которой он прожил всю оставшуюся жизнь. Всех своих пятерых сыновей он назвал Джорджами. Кроме этого, у него пять биологических и две приемные дочери. В 2005 году Форман сотрудничал с автором Фрэн Манушкин над детской книгой "Let George Do It!" о доме, полном Джорджей.

О его спортивной карьере в 2023 году был снят автобиографический фильм "Большой Джордж Форман" (Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World).

