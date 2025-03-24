Не чипы, а вся торговля: США введут новые пошлины против 15% стран, включая РФ, — WSJ

Американские предприниматели не знают, по какому принципу Белый дом будет делать исключения для роста тарифов на продукцию из-за рубежа, рассказали журналисты.

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Соединенные Штаты Америки со 2 апреля введут новые тарифы на торговлю с целыми странами, а не на отдельные виды продукции. Ранее речь шла о повышении пошлин, например, на чипы и автомобили. Согласно идеям президента Дональда Трампа, пошлины будут касаться всей торговли с 15% стран-торговых партнеров, в частности — с Российской Федерацией. О решении Трампа относительно "взаимных тарифов" рассказало издание The Wall Street Journal.

Белый дом выделил 15% государств, которые имеют "торговый дисбаланс с США", сообщили источники WSJ. Администрация Трампа назвала эти государства "грязной 15-й", и именно к ним будут применены новые пошлины, говорится в статье. Собеседники медиа перечислили, о каких государствах идет речь: некоторые страны Большой Двадцатки (Австралия, Бразилия, Китай, Европейский Союз, Индия, Япония, Южная Корея). Кроме того, американцы поднимут тарифы для Мексики, Вьетнама, а также РФ, рассказали источники. Анонимные собеседники отметили, что возможны редкие исключения. Впрочем, по какому принципу их будут делать, никто не знает: Трамп считает, что должен "сделать это для всех".

"Целевые страны могут рассчитывать на получение значительно более высоких тарифов. Команда Трампа может ввести тарифы в действие почти немедленно 2 апреля, используя чрезвычайные экономические полномочия", — привело WSJ слова источников.

Анонимные собеседники из Белого дома также объяснили, что Вашингтон пока не планирует вводить отраслевые тарифы на авто и чипы, а будет действовать по географически-ориентированному принципу. 2 апреля Трамп объявил "Днем освобождения", напомнили журналисты. Речь идет о том, что с этой даты начнут действовать "взаимные тарифы" для основных торговых партнеров США. Ранее говорили о дополнительных платежах для автомобильной, фармацевтической и полупроводниковой промышленности, но источники WSJ отметили, что этот вопрос, вероятно, отложат.

"[Трамп] введет так называемые взаимные тарифы, направленные на уравнивание тарифов США с пошлинами, взимаемыми торговыми партнерами", — написали журналисты.

Тарифная война — планы Трампа

Отметим, ранее Фокус писал о заявлениях Трампа относительно пошлин для стран-партнеров. Например, 7 марта президент США сообщил, что планирует поднять на 250% тарифы на продукцию из Канады, поскольку ему не понравился рост цены на электроэнергию для американцев. Другая угроза прозвучала 13 марта. Глава Белого дома предупредил, что планирует ввести 200% пошлины на алкогольную продукцию из Европы. Глава государства заявил, что это принесет пользу виноделам США.

Напоминаем, 17 марта Фокус опубликовал мнение экспертов относительно того, есть ли риск для доллара, как мировой валюты, из-за действий Трампа.