Филиппинцы и вьетнамцы едут в Украину: как 400 000 мигрантов будут спасать украинский рынок труда

В Украине — парадоксальная ситуация на рынке труда: с одной стороны, два миллиона безработных, с другой — острый дефицит кадров в рабочих профессиях. Эксперты прогнозируют, что стране придется привлекать 400 000 трудовых мигрантов в год, чтобы компенсировать нехватку работников. Фокус выяснил, готова ли Украина к массовому притоку иностранной рабочей силы и какие риски это несет.

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В Украине два миллиона безработных, хотя в ряде отраслей не хватает кадров. Председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин вновь поднимать вопрос необходимости трудовых мигрантов для Украины. По его словам, структурный дефицит рабочей силы наблюдается в рабочих специальностях и логистике, особенно не хватает водителей, в то же время большой избыток в экономических, юридических специальностях или журналистике.

Поэтому эксперт считает, что Украине нужно будет завозить по 400 тысяч трудовых мигрантов в год, чтобы сбалансировать рынок. В стране сейчас огромная структурная безработица.

Трудовые мигранты в Украине: кто приедет на заработки

В разговоре с Фокусом Олег Пендзин напоминает, что на Закарпатье уже есть удачный пример привлечения трудовых мигрантов: государственное предприятие "Ламелла", которое специализируется на изготовлении мебели, подали заявку на получение разрешения на трудоустройство 150 мигрантов из Бангладеш. То есть этот показывает что в Украине есть механизмы привлечения трудовых мигрантов.

"Основные регионы привлечения рабочей силы в Украину — Юго-Восточная Азия (среди которых Филиппины, Вьетнам, Бруней и т.д.) и Ближний Восток. Мигранты живут в общежитии непосредственно на предприятии. То есть здесь нет проблем с их расположением, отвечая на вопрос где они будут жить. Вопрос в другом: это только первые шаги, но если трудовая миграция в Украину наберет обороты, это может значительно изменить национальный состав общества. А вопрос интеграции мигрантов в Европе, особенно из тех же регионов, уже имеет много сложностей", — говорит Пендзин.

Также возникает еще один, логичный, вопрос: почему не создать такие условия, чтобы украинцы сами заполнили вакансии? Но по мнению эксперта, сегодня трудно найти квалифицированного работника: водителя, токаря или представителя другой рабочей специальности. Работодатели открывают компанию, начинают рабочий день — и уже через полчаса сталкиваются с мобилизационными вызовами для своих работников. Это создает большие риски для бизнеса.

"Министерство экономики заявляет, что Украине нужно 4,5 миллиона работников. Но из 6,8 миллиона украинцев, которые выехали за границу, около 4 миллионов уже интегрировались в новые страны. Опросы показывают, что 30% из них точно не вернутся, еще 30% — преимущественно люди пенсионного возраста, а остальные сомневаются в возвращении. Для того, чтобы привлекать рабочую силу одной зарплаты недостаточно. Важны три основных фактора: безопасность - мирные условия, отсутствие мобилизационного давления; качество жизни — не только зарплаты, но и доступ к медицине, образованию, социальным гарантиям; рабочие места — инвесторы не спешат вкладывать деньги в страну во время войны, а у государства нет достаточных средств для создания новых рабочих мест", — продолжает Пендзин.

По его мнению, при отсутствии этих факторов вернуть украинцев, которые выехали за границу во время войны — будет очень сложно или невозможно. Даже после окончания боевых действий инвестиционный климат не улучшится мгновенно, и очередь желающих вкладывать средства в Украину не появится сразу.

В то же время для, например, жителей Бангладеш, миграция в Украину может стать решением денежных вопросов. Ведь по словам эксперта, эта страна одна из беднейших в мире и в Украине показатели заработной платы намного выше. Таким мигрантам будет очень трудно попасть в Европейский Союз, а Украина, даже несмотря на военное положение, может быть одним из вариантов решения для них этих вопросов.

Мигранты из Азии помогут Украине?

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник также считает, что Украина неизбежно сталкивается с вопросом привлечения трудовых мигрантов. Но эксперт скептически относится к возможностям страны в борьбе за мигрантов.

"Миграционные потоки направляются в страны с более высоким уровнем жизни. Например, минимальная заработная плата в Польше составляет около 47 тысяч гривен, в Германии — более 100 тысяч гривен, тогда как в Украине этот показатель не превышает 8 тысяч гривен. Даже граждане Узбекистана, где население за последние 30 лет выросло на 80%, выбирают Германию, которая активно развивает программы привлечения работников", — рассказывал Фокусу эксперт.

По мнению Воскобойника, на уровне государства должна быть создана стратегия миграционной политики, которая будет включать не только возвращение украинцев из-за границы, но и постепенное привлечение иностранных специалистов.

Учитывая демографические реалии, эксперт видит несколько путей выхода из кризиса. Среди них:

Привлечение к рынку труда людей старшего возраста и лиц с инвалидностью. Но эта стратегия имеет краткосрочный эффект, ведь естественная смертность сокращает количество трудоспособного населения;

Расширение возможностей для женщин в традиционно "мужских" профессиях — дальнобойщики, шахтеры, работники тяжелой промышленности;

Создание условий для возвращения украинцев из-за границы — через улучшение уровня жизни и экономические стимулы;

Формирование новой миграционной политики — не только для возвращения граждан, но и для привлечения иностранных специалистов.

"Однако без улучшения уровня жизни, свободы предпринимательства и государственной поддержки новых инициатив конкурировать за трудовые ресурсы будет сложно", — отмечает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Также, ранее демограф, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун рассказывал Фокусу, что мировой опыт свидетельствует, что неконтролируемая иммиграция может создавать социальные проблемы. Европа уже столкнулась с трудностями интеграции мигрантов, что привело к формированию параллельных обществ. Кроме того, это может привести к тому, что еще больше наших граждан выедет за границу, в частности в Западную Европу, где они смогут найти работу. Это в свою очередь будет способствовать быстрому изменению этнического состава населения Украины.

Поэтому демограф скептически относится к идее массового завоза мигрантов в нашу страну, ведь это может привести к ее внутреннему разрушению. А происхождение, этническая и религиозная принадлежность этих мигрантов остаются открытыми вопросами

Кроме того, по его мнению, если рассматривать этот вопрос только с точки зрения рынка труда, то никто не учитывает расходы, которые будут необходимы. Завоз 3-4 миллионов людей повлияет не только на рынок труда, но и на рынок жилья, что повлечет рост арендных цен, и граждане Украины от этого пострадают.

Напомним, Фокус рассказывал как меняется стоимость квартир на первичном рынке и что строят.