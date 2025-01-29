Мебель сделают бангладешцы: захватят ли мигранты из Азии рынок труда в Украине

В украинском обществе неоднократно шли разговоры о необходимости привлечения трудовых мигрантов. Так закарпатское предприятие уже ожидает работников из Бангладеша. Фокус узнал, как может измениться рынок труда в Украине с появлением иностранцев.

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25 января председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий заявил, что государственное предприятие "Ламелла", которое специализируется на изготовлении мебели, хочет взять на работу 160 работников из Бангладеша. В частности, из-за увеличения производственных мощностей предприятие имеет дополнительные рабочие места.

Коммерческий директор предприятия Ярослав Щербань отметил, что украинцы не идут на работу из-за того, что им нужно становиться на учет в ТЦК. Поэтому "Ламелла" ожидает на предприятии работников из Бангладеша.

"У нас есть бронь для 50% мужчин, вместе с тем 50 человек с предприятия мобилизованы и служат, есть раненые, которые уже демобилизовались. Есть также женщины, которые заменяют мужчин — но некоторые виды работ женщины физически не могут выполнять, потому что, например, есть крышка стола, размерами два и метр, ее надо поднять и установить на машину, которая будет ее обрабатывать дальше. Поэтому предприятие действительно ищет рабочую силу — одно из международных рекрутинговых агентств предложило нам рекрутировать работников из Бангладеш", — пояснил Щербань.

Он отметил, что работники из Бангладеша сейчас находятся на этапе оформления виз. Тогда как им предлагают среднюю зарплату по предприятию — 25 тысяч гривен. Сейчас же в компании работает 430 человек.

Трудовые мигранты в Украине: захватят ли иностранцы рынок труда

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил в разговоре с Фокусом, что на работу в Украину приглашали иностранцев и до полномасштабного вторжения. Так Государственная служба занятости и раньше выдавала разрешения на их трудоустройство. Однако он считает, что случай с компанией на Закарпатье — это первое массовое привлечение трудовых мигрантов на одно предприятие.

Он отметил, что трудовых ресурсов не хватает в Европе и Украине. На предприятии "Ламелла" работникам из Бангладеша предложили зарплату в 25 тысяч гривен.

"25 тысяч гривен житель Бангладеша может получать в Украине. Минимальная заработная плата в Польше, которая расположена рядом с нами, составляет 47 тысяч гривен. Условно говоря, если этот житель Бангладеша заедет и будет трудоустроен в Польше, он сможет сразу получать заработную плату почти в 1,8 раза больше. Или он может поехать в Германию, где минимальная заработная плата сейчас приближается к 100 тысяч гривен, то есть в 4 раза больше", — пояснил Василий Воскобойник.

По его словам, следует понимать, что Украина "не находится в каком-то уникальном мире". По его мнению, в Украину массово не поедут иностранцы работать. Более того, он считает, что иностранцы, которые будут работать на украинском предприятии, через некоторое время поймут, что могут попробовать себя в других странах и трудоустроятся в Польше или Германии, чтобы заработать больше денег.

"Я уверен, что после окончания военных действий, когда границы будут открыты, а наши бизнесмены, предприниматели смогут начать привлекать трудовых мигрантов из других стран, они с удивлением поймут, что на трудового мигранта охотятся не только в Украине, не только его конкуренты, но и охотятся такие же предприниматели из других стран Европы. Рабочих рук на самом деле в Европе и Украине не хватает", — подчеркнул эксперт.

HR-эксперт, карьерный консультант Татьяна Пашкина рассказала Фокусу о том, что происходит на рынке труда в Украине. Так, наблюдается большое количество вакансий при уменьшении количества соискателей, растут заработные платы из-за того, что существует конкуренция за специалистов. Однако есть ситуации, когда некоторые работодатели еще не готовы распрощаться с мечтами о желаемых кандидатах в возрасте 25-35 лет и продолжают работать с собственными предубеждениями и жаловаться, что нет работников.

"Есть ситуация, когда кандидаты готовы работать удаленно из-за активности ТЦК", — сообщила она.

Почему Украина привлекает к работе иностранцев, а не своих граждан?

Василий Воскобовный заявил, что в Украине около двух миллионов безработных, однако 75% бизнеса заявляет о том, что им не хватает рабочих рук. Это связано с оттоком большого количества украинцев за границу, где, по разным оценкам, находится 5-7 миллионов человек. Также в стране около пяти миллионов внутренне перемещенных лиц.

"На самом деле у нас в Украине структурная безработица, то есть квалификация людей не соответствует требованиям работодателей. Еще отдельный момент — это то, что любой украинский человек, который трудоустраивается официально, должен стоять на учете в ТЦК. Предприятие, которое занимается производством мебели, вряд ли отнесено к предприятиям критической инфраструктуры. Люди не хотят идти официально трудоустраиваться, потому что прячутся от ТЦК", — отметил он.

По словам Пашкиной, Украина привлекает на работу мигрантов из Бангладеша из-за того, что есть большое количество безработных украинцев, которые понятия не имеют о вакансиях в Закарпатье или не хотят там работать.

Она отметила, что в Украине не хватает работников и вряд ли ситуация изменится. Ведь согласно прогнозу ООН, к 2100 году численность украинского населения сократится до 15,3 миллиона.

"Учитывая коэффициент рождаемости, который у нас есть последние годы, и который не будет выше в ближайшие годы, мы будем понимать, что процент молодежи среди тех 15 миллионов будет крайне незначительным", — сказала она и добавила, что не решилась бы говорить, что украинский рынок труда выживет без привлечения трудовых мигрантов.

Приезд трудовых мигрантов: с какими вызовами может столкнуться Украина

По словам Воскобойника, главный вызов — это недоразумение между трудовыми мигрантами и работодателем и местными жителями.

"Мы проводили исследование вместе с Институтом демографии и проблем качества жизни, который возглавляет Элла Либанова. Мы выяснили, что украинцы в целом не понимают, зачем мы сюда приглашаем людей. Давайте платить больше денег украинцам, и тогда вроде бы найдутся рабочие руки", — сказал он.

Однако больше рабочих в Украине не станет, поскольку их физически нет. Также квалификация некоторых украинцев может не соответствовать требованиям предприятий.

Более того, он обратил внимание на то, что размышления о том, что в Украину завезут дешевую рабочую силу, являются неправильными. Поскольку работодатель обязан оплатить перелет иностранца из Бангладеша, обеспечить его жильем, переводчиком и человеком, который будет сопровождать.

"Житель Бангладеша вряд ли поймет, что нужно идти в АТБ и там платить не местной валютой, которая ходит в Бангладеше, а украинской гривной. Кто-то должен обменять валюту, сводить их в магазин, разъяснить, где они будут жить, провести объяснение техники безопасности, поведения на производстве, согласовать все детали самого производственного процесса. То есть на это нужно привлекать дополнительных людей. И поэтому говорить, что трудовые мигранты обойдутся дешевле — нет, так не будет. Они на самом деле работодателю обходятся дороже. Единственная проблема, почему работодатель вынужден на это идти — нехватка людей", — заявил Воскобойник.

Он отметил, что процесс трудоустройства иностранцев в Украине должен обязательно проходить под наблюдением государства. В частности, Государственная инспекция труда должна следить, чтобы не создавались "анклавы иностранцев". Нужно, чтобы трудовые мигранты жили в нормальных условиях, получали зарплату наравне с украинцами. Ведь, если будет малая зарплата, люди будут десоциализированы, не будут коммуницировать с окружающим миром, это приведет к созданию криминальных группировок.

В свою очередь Татьяна Пашкина оценивает положительно инициативу по привлечению трудовых мигрантов, если речь идет о случае, когда при расширении предприятия выяснилось, что местное население не может быть кандидатами.

"Будут определенные меры предосторожности относительно того, что наши люди не очень толерантны к людям других национальностей. Просто завести людей, предоставить им работу — это, конечно, классная ситуация, но мы все помним много кейсов с украинскими трудовыми мигрантами, которых не очень любили даже в Польше. И, соответственно, если мы здесь не будем делать определенные профилактические меры, то вряд ли этот опыт будет таким успешным, на который рассчитывает работодатель", — пояснила эксперт.

Напомним, в начале декабря 2024 года Фокус рассказывал, как изменит демографическая ситуация в Украине. Так по словам заместителя директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александра Гладуна, идут разговоры о том, что в Украину нужно завезти 4-5 миллионов трудовых мигрантов.

В ноябре ректор университета "Киевская школа экономики" Тимофей Брик сообщил, что Украине нужно думать о том, чтобы привлечь трудовых мигрантов и вернуть украинцев из-за рубежа.