Украинцы не идут на работу из-за ТЦК: на Закарпатье нанимают работников из Бангладеша
Ранее председатель Закарпатской ОВА сообщал, что переговоры велись по трудоустройству 160 бангладешцев. Однако сейчас на работу ожидаются 30 человек.
Украинцы не идут работать на предприятия из-за того, что нужно становиться на учет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Поэтому предприятие "Ламелла" (Тячевская городская территориальная община Закарпатской области) ожидает на работу 30 работников из Народной Республики Бангладеш. Их набирают с помощью международных рекрутеров и пытаются заменить рабочую силу, которую невозможно привлечь на производство в регионе. Об этом рассказал в комментарии "Укринформу" коммерческий директор предприятия Ярослав Щербань.
"У нас действительно проблемы с работниками, люди просто не идут работать потому, что нужно становиться на учет в ТЦК. У нас есть бронь для 50% мужчин, вместе с тем 50 человек с предприятия мобилизованы и служат, есть раненые, которые уже демобилизовались. Есть также женщины, которые заменяют мужчин — но некоторые виды работ женщины физически не могут выполнять, потому что, например, есть крышка стола, размерами два и метр, ее надо поднять и установить на машину, которая будет ее обрабатывать дальше. Поэтому предприятие действительно ищет рабочую силу — одно из международных рекрутинговых агентств предложило нам рекрутировать работников из Бангладеш", — рассказал он.
Сейчас ни один из бангладешцев еще не приехал, им оформляют визы. Предлагают им среднюю заработную плату по предприятию — 25 тысяч гривен.
Всего на предприятии работает 430 человек — оно является бюджетообразующим в регионе. 99% производства продукции идет на экспорт, на рынке Украины продается всего пол процента из произведенной продукции.
Привлечение работников из Бангладеша на работу в Закарпатье: что известно
Ранее в Закарпатской областной военной администрации сообщили о том, что закарпатское предприятие планирует набрать на работу 160 работников из Бангладеша. По словам председателя Мирослава Билецкого, в связи с увеличением производственных мощностей на предприятии есть 700 рабочих мест.
"Сейчас предприятие ведет переговоры с МИД о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш", — добавил он.
Напомним, что по словам президента Конфедерации работодателей Украины Алексея Мирошниченко, в 2025 году Украина столкнется с нехваткой более 500 тысяч квалифицированных работников. Дефицит наиболее остро будет ощущаться среди специалистов технических отраслей и рабочих профессий.
Недавно народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что 50% работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям после 28 февраля переведут в ряды ВСУ. Однако в ГСЧС опровергли эту информацию.