Українці не йдуть на роботу через ТЦК: на Закарпатті винаймають працівників з Бангладешу

Раніше голова Закарпатської ОВА повідомляв, що перемовини велись щодо працевлаштування 160 бангладешців. Однак наразі на роботу очікуються 30 чоловік.

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Українці не йдуть працювати на підприємства через те, що потрібно ставати на облік в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Тому підприємство "Ламелла" (Тячівська міська територіальна громада Закарпатської області) очікує на роботу 30 працівників з Народної Республіки Бангладеш. Їх набирають за допомогою міжнародних рекрутерів та намагаються замінити робочу силу, яку неможливо залучити на виробництво в регіоні. Про це розповів в коментарі "Укрінформу" комерційний директор підприємства Ярослав Щербан.

"У нас дійсно проблеми із працівниками, люди просто не йдуть працювати тому, що потрібно ставати на облік в ТЦК. У нас є бронь для 50% чоловіків, разом із тим 50 людей з підприємства мобілізовані та служать, є поранені, які вже демобілізувалися. Є також жінки, які заміняють чоловіків – але деякі види робіт жінки фізично не можуть виконувати, бо, наприклад, є кришка стола, розмірами два та метр, її треба підійняти та встановити на машину, яка її оброблятиме далі. Тому підприємство дійсно шукає робочу силу – одна із міжнародних рекрутингових агенцій запропонувала нам рекрутувати працівників із Бангладеш", – розповів він.

Наразі жоден з бангладешців ще не приїхав, їм оформлюють візи. Пропонують їм середню заробітну плату по підприємству — 25 тисяч гривень.

Загалом на підприємстві працює 430 людей — воно є бюджетоутворюючим в регіоні. 99% виробництва продукції йде на експорт, на ринку України продається всього пів відсотка із виробленої продукції.

Залучення працівників з Бангладешу на роботу в Закарпаття: що відомо

Раніше в Закарпатській обласній військовій адміністрації повідомили про те, що закарпатське підприємство планує набрати на роботу 160 працівників із Бангладешу. За словами голови Мирослава Білецького, у зв’язку зі збільшенням виробничих потужностей на підприємстві є 700 робочих місць.

"Зараз підприємство веде перемовини з МЗС про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш", — додав він.

Нагадаємо, що за словами президента Конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка, у 2025 році Україна зіткнеться з нестачею понад 500 тисяч кваліфікованих працівників. Дефіцит найгостріше відчуватиметься серед фахівців технічних галузей і робітничих професій.

Нещодавно народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що 50% працівників Держслужби із надзвичайних ситуацій після 28 лютого переведуть до лав ЗСУ. Однак у ДСНС спростували цю інформацію.