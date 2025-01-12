У поточному році Україні не вистачатиме понад 500 тисяч працівників: про кого йдеться

Хоча підвищення зарплат є позитивним фактором, вважає Олексій Мірошниченко, але з урахуванням диспропорції щодо ВВП це може створити додаткові виклики для бізнесу.

Related video

У 2025 році Україна зіткнеться з нестачею понад півмільйона кваліфікованих працівників, що стане серйозним викликом для національної економіки. Дефіцит найгостріше відчуватиметься серед фахівців технічних галузей і робітничих професій. Про це 11 січня заявив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

Він зазначив, що брак кваліфікованих кадрів уже зараз суттєво впливає на динаміку зарплат, що в контексті зростання ВВП викликає питання в економістів.

"ВВП зростає на 4%, а заробітні плати збільшуються на 14%. Так, зростання зарплат має бути більшим, ніж зростання цін і ВВП, але не в таких пропорціях", — сказав Мірошниченко.

Ще одним важливим аспектом є конкуренція між державними та приватними структурами. Так державні установи пропонують стабільність, проте приватний сектор готовий платити більше, щоб залучити професіоналів. На думку Мірошниченка, це призводить до зростання плинності кадрів і загострення боротьби за кваліфікованих фахівців.

Він також наголосив на кількох ключових факторах, що впливають на ситуацію:

Еміграція : Після початку повномасштабної війни та економічної кризи багато українців виїхали до Європи в пошуках вищої заробітної плати.

: Після початку повномасштабної війни та економічної кризи багато українців виїхали до Європи в пошуках вищої заробітної плати. Демографічний спад : Зменшення чисельності працездатного населення посилює дефіцит кадрів.

: Зменшення чисельності працездатного населення посилює дефіцит кадрів. Низька популярність робітничих професій: Молодь дедалі менше цікавиться технічними та робітничими спеціальностями, що призводить до дисбалансу на ринку праці.

Плани роботодавців на 2025 рік

Згідно з дослідженням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією, 46% компаній планують розширення штату, 7% мають намір скоротити чисельність працівників, а 47% не планують змін у кадровій політиці.

Тим часом основними викликами для ринку праці залишаються дефіцит робочої сили, невідповідність очікувань зарплати кандидатів можливостям бізнесу, а також мобілізація та відтік персоналу за кордон.

Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, український ринок праці продовжує адаптуватися до численних викликів, зберігаючи стійкість. Однак результати дослідження Барометра ринку праці 2024-2025 від GRC.UA засвідчили, що значна частина співробітників не готова переглядати свої зарплатні очікування, незважаючи на складнощі в пошуку роботи.