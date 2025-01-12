В текущем году Украине не будет хватать более 500 тысяч работников: о ком идет речь

Хотя повышение зарплат является положительным фактором, считает Алексей Мирошниченко, но с учетом диспропорции относительно ВВП это может создать дополнительные вызовы для бизнеса.

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В 2025 году Украина столкнется с нехваткой более полумиллиона квалифицированных работников, что станет серьезным вызовом для национальной экономики. Дефицит наиболее остро будет ощущаться среди специалистов технических отраслей и рабочих профессий. Об этом 11 января заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

Он отметил, что нехватка квалифицированных кадров уже сейчас существенно влияет на динамику зарплат, что в контексте роста ВВП вызывает вопросы у экономистов.

"ВВП растет на 4%, а заработные платы увеличиваются на 14%. Да рост зарплат должен быть больше чем рост цен и ВВП, но не в таких пропорциях", — сказал Мирошниченко.

Еще одним важным аспектом является конкуренция между государственными и частными структурами. Так государственные учреждения предлагают стабильность, однако частный сектор готов платить больше, чтобы привлечь профессионалов. По мнению Мирошниченко, это приводит к росту текучести кадров и обострению борьбы за квалифицированных специалистов.

Он также отметил несколько ключевых факторов, влияющих на ситуацию:

Эмиграция : После начала полномасштабной войны и экономического кризиса многие украинцы уехали в Европу в поисках более высокой заработной платы.

: После начала полномасштабной войны и экономического кризиса многие украинцы уехали в Европу в поисках более высокой заработной платы. Демографический спад : Уменьшение численности трудоспособного населения усиливает дефицит кадров.

: Уменьшение численности трудоспособного населения усиливает дефицит кадров. Низкая популярность рабочих профессий: Молодежь все меньше интересуется техническими и рабочими специальностями, что приводит к дисбалансу на рынке труда.

Планы работодателей на 2025 год

Согласно исследованию проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией, 46% компаний планируют расширение штата, 7% намерены сократить численность работников, а 47% не планируют изменений в кадровой политике.

Между тем основными вызовами для рынка труда остаются, дефицит рабочей силы, несоответствие ожиданий зарплаты кандидатов возможностям бизнеса, а также мобилизация и отток персонала за границу.

Фото: Открытые источники

Напомним, украинский рынок труда продолжает адаптироваться к многочисленным вызовам, сохраняя устойчивость. Однако результаты исследования Барометра рынка труда 2024-2025 от GRC.UA показали, что значительная часть сотрудников не готова пересматривать свои зарплатные ожидания, несмотря на сложности в поиске работы.