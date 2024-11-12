Отдельные будут стимулироваться: Украине не обойтись без трудовых мигрантов, — эксперт

По словам ректора университета "Киевская школа экономики" Тимофея Брика, при этом есть определенный риск недовольства населения, поэтому отдельное внимание следует уделить коммуникации.

Украине нужно думать о привлечении трудовых мигрантов и возвращении украинцев из-за рубежа. Об этом отметил ректор университета "Киевская школа экономики" Тимофей Брик в интервью "Суспільному".

"Мы знаем это из опыта ЕС и США, что даже в развитых странах между местными и мигрантами могут возникать конфликты, та самая поляризация. На это влияет несколько факторов — безопасность, возможность найти работу, а также ощущение национальной идентичности, которое усиливает первые два. Если этого нет, это может оттолкнуть от возвращения. Но также есть вещи, которые отталкивают украинцев и от, например, Польши или Германии — многие из них с высшим миром, высоким социальным статусом, которые привыкли работать, может, в международных корпорациях или на руководящих должностях, чувствуют себя неловко в странах, если не могут там реализовать себя", — отметил Тимофей Брик.

Он добавил, что украинцы заботятся не только о себе, но и о семье. Поэтому они захотят вернуться тогда, когда будут уверены в частности в медицине и образовании детей.

По словам ректора, тех, кто выехал, ждут льготы при возвращении в Украину.

"Я понимаю, будет риск недовольства и поляризации, но все равно отдельные группы населения будут стимулироваться. Вопрос будет к коммуникации — как объяснять, почему кому-то есть льготы, кому-то нет, или кому-то больше, кому-то меньше", — отметил он.

Тимофей Брик отметил, что Украина оказалась в новом тренде, который экономисты называют "структурное несовпадение" или "структурные пробелы" (structural gap). Речь идет о том, что человек не может найти работу, ведь не имеет нужных навыков, тогда как работодатель тоже не может найти работника по таким же причинам. Программа развития ООН разработала проект, чтобы переучить женщин на водителей тракторов.

"То есть, у нас есть вопрос определенного гендерного неравенства — есть много женщин без необходимых навыков. Есть также возрастные вопросы — пенсионеры могли бы работать, но и у них нет навыков. Наша экономика будет расти даже с тем количеством украинцев, которое останется, если мы дадим всем необходимые навыки. Это означает, что людям иногда надо быстро выучить английский язык, иногда — Excel, иногда — язык программирования, иногда — стать поваром в ресторане", — рассказал руководитель университета.

Поэтому здесь ключевым вопросом сейчас будет профтехобразование. Многие организации будут инвестировать в их развитие.

В целом, добавил эксперт, в демографии есть три ключевых параметра: рождаемость, смертность и перемещение населения. Украина много лет соответствует тренду современных, развитых государств. В стране рождается меньше детей, но они живут дольше. В этот тренд вошло много стран где есть урбанизация, индустриализация, где у женщин есть высшее образование и доступ к карьере.

Напомним, в конце октября старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко рассказала, сколько еще граждан могут призвать на фронт. Однако она говорила о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет.

Позже сообщалось, что по оценкам демографов, за почти три года полномасштабного конфликта численность населения Украины уменьшилась на 7 миллионов человек. Некоторые из ученых убеждены, что Кремль делает все для этого целенаправленно.