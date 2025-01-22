Новые налоги для украинцев: нардепы планируют брать деньги за чай, кофе, духи (законопроект)

Украинцы за каждую посылку из-за границы будут платить 20% налога на добавленную стоимость, свидетельствует законопроект на портале Верховной Рады. Есть исключения, но указаны серьезные ограничения.

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Народные депутаты планируют обложить налогом часть отправлений, которые украинцы получают из-за границы. При этом сохранится льготный режим для посылок стоимостью до 45 евро. Впрочем, таможенники должны будут убедиться, что вещи не для продажи. О росте налогов и об изменениях в Налоговом кодексе говорится в законопроекте №12429, который появился на портале Верховной Рады.

В карточке законопроекта о росте налогов указано, что его зарегистрировали 20 января 2025 года. Инициаторы законопроекта — глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев и еще 11 народных избранников. В названии законопроекта указано, что планируют внести изменения в Налоговый кодекс, которые упорядочат посылки из-за рубежа. Причем отмечается, что новации вводятся для выполнения Директивы Совета ЕС №2006/112/ЕС.

Рост налогов — детали

В тексте законопроекта видим, что, среди прочего, вносятся изменения в статью 196 Налогового кодекса в раздел 196.1.17, в котором говорится о том, какие операции не облагаются налогом.

Какие изменения предлагают нардепы относительно отправлений разной стоимости:

посылки стоимостью до 150 евро — раньше их не облагали налогом, а в случае принятия законопроекта будет налог на добавленную стоимость (НДС) 20% (на все отправления независимо от цены);

посылки стоимостью до 45 евро — это исключение, которое не будет облагаться налогом. Но следует доказать, что внутри посылки вещи для личного использования или для семьи. При этом отдельно будут устанавливать, не предназначено ли отправление для коммерческого использования. Какие критерии "коммерческого использования", не указывается;

посылки стоимостью до 45 евро будут облагаться налогом, если в отправлении будут духи (объемом более 50 г), туалетная вода (более 0,25 л), кофе (более 500 г), кофейные экстракты (более 200 г), чай (более 100 г), чайный экстракт (более 40 г).

Рост налогов — изменения для чая, кофе, духов Фото: Скриншот Рост налогов — изменения для посылок до 150 евро Фото: Скриншот

Какие причины роста налогов

В обосновании законопроекта объясняется, почему решили облагать налогом отправления, и таким образом увеличить налоги. Авторы указали, что в мире есть тенденция к росту электронной торговли, и в Украине тоже. Из-за границы в 2024 году украинцы ввезли товаров на сумму 123 млрд грн, при чем отправки до 150 евро шли без налогов. В Институте социально-экономической трансформации посчитали, что используя льготы для такого рода посылок, один человек за месяц мог потенциально ввезти товаров на 4,5 тыс. евро, а 10 человек — на 1,34 млн евро. При этом такие "промышленные партии" избегали 20% НДС: вот эту "лазейку" и решили прикрыть.

В Telegram-канале инициатора законопроекта о налогообложении чая, кофе и духов из-за рубежа Даниила Гетманцева пока нет комментариев относительно идеи нардепов.

Отметим, летом 2024 года Фокус писал о росте налогов, который вступил в силу с декабря 2024 года. Народные депутаты внесли изменения в Налоговый кодекс и ряд других законов. Одно из их нововведений — рост военного сбора до 5%.

Напоминаем, в декабре Фокус рассказал, какие изменения ожидают ФЛП в 2025 году: о росте налогов и о зарплатах работников.