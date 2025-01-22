Нові податки для українців: нардепи планують брати гроші за чай, каву, парфуми (законопроєкт)

Українці платитимуть за кожну посилку з-за кордону 20% податку на додану вартість, свідчить законопроект на порталі Верховної Ради. Є виключення, але вказані серйозні обмеження.

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Народні депутати планують обкласти податком частину відправлень, які українці отримують з-за кордону. При цьому збережеться пільговий режим для посилок вартістю до 45 євро. Втім, митники повинну будуть переконатись, що речі не на продаж. Про зростання податків та зміни в Податковому кодексі ідеться у законопроєкті №12429, який з'явився на порталі Верховної Ради.

У картці законопроєкту про зростання податків вказано, що його зареєстрували 20 січня 2025 року. Ініціатори законопроєкту — глава податкового комітету ВР Данило Гетманцев та ще 11 народних обранців. У назві законопроєкту вказано, що планують внести зміни у Податковий кодекс, які впорядкують посилки з-за кордону. При чому наголошується, що новації запроваджуються для виконання Директиви Ради ЄС №2006/112/ЄС.

Зростання податків — деталі

У тексті законопроєкті бачимо, що, серед іншого, вносять зміни у статтю 196 Податкового кодексу у розділ 196.1.17, у якому ідеться про те, які операції не оподатковуються.

Які зміни пропонують нардепи щодо відправлень різної вартості:

посилки вартістю до 150 євро — раніше їх не оподатковували, а у випадку прийняття законопроєкту буде податок на додану вартість (ПДВ) 20% (на усі відправлення незалежно від ціни);

посилки вартістю до 45 євро — це виняток, який не оподатковуватиметься. Але слід буде довести, що всередині посилки речі для особистого використання чи для сім'ї. При цьому окремо встановлюватимуть, чи відправлення не призначене для комерційного використання. Які критерії "комерційного використання", не вказується;

посилки вартістю до 45 євро оподатковуватимуться, якщо у відправленні будуть парфуми (об'ємом понад 50 г), туалетна вода (понад 0,25 л), кава (понад 500 г), кавові екстракти (понад 200 г), чай (понад 100 г), чайний екстракт (понад 40 г).

Зростання податків - зміни для чаю, кави, парфумів Фото: Скриншот Зростання податків - зміни для посилок до 150 євро Фото: Скриншот

Які причини зростання податків

В обґрунтуванні законопроєкту пояснюється, чому вирішили оподатковувати відправлення і таким чином збільшити податки. Автори вказали, що у світі є тенденція до зростання електронної торгівлі, і в Україні також. З-за кордону у 2024 році українці ввезли товарів на суму 123 млрд грн, при чому відправлення до 150 євро йшли без податків. В Інституті соціально-економічної трансформації порахували, що використовуючи пільги для такого роду посилок, одна людина за місяць могла потенційно ввезти товарів на 4,5 тис. євро, а 10 людей — на 1,34 млн євро. При цьому такі "промислові партії" уникали 20% ПДВ: от цю "шпарину" і вирішили прикрити.

У Telegram-каналі ініціатора законопроєкту про оподаткування чаю, кави та парфумів з-за кордону Данила Гетманцева поки що немає коментарів щодо ідеї нардепів.

Зазначимо, влітку 2024 року Фокус писав про зростання податків, яке стало чинним з грудня 2024 року. Народні депутати внесли зміни у Податковий кодекс та низку інших законів. Одне з їхніх нововведень — зростання військового збору до 5%.

Нагадуємо, в грудні Фокус розповів, які зміни очікують ФОП у 2025 році: про зростання податків та про зарплати працівників.