Торговая война Трампа: США введет против Канады тарифы в размере 250%
Тариф будет касаться молочных продуктов. Трамп на брифинге пожаловался, что Канада "годами нас обдирала".
Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что вводит новый тариф на импорт из Канады всего через 24 часа после того, как он объявил о приостановке 25-процентного тарифа на большинство канадских товаров. Об этом сообщает CNN.
Новый ошеломляющий тариф в 250% на канадские молочные продукты может вступить в силу уже сегодня или во вторник следующей недели, заявил Трамп, выступая перед прессой в Овальном кабинете 7 марта.
"Канада годами обдирала нас по древесине и молочным продуктам", — сказал Трамп, имея в виду канадский тариф в 250% на американские молочные продукты. Президент заявил, что он будет соответствовать этим тарифам.
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"Мы собираемся взимать ту же плату. Это несправедливо. Это никогда не было справедливым, и они плохо обращались с нашими фермерами", — заявил американский президент.
Напомним, 7 марта Дональд Трамп объявил о приостановке на месяц действия пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию, подпадающую под действие договора о свободной торговле USMCA. Он также временно приостановил действие пошлин в автомобильной промышленности и сельском хозяйстве.
А 3 марта Трамп подписал указ, согласно которому на китайский импорт теперь будут распространяться пошлины в размере 20%.
Китай уже предостерег США от введения "пошлин без причины", отметив, что такие односторонние меры могут привести к сценарию "закона джунглей". Это предупреждение прозвучало после слов министра обороны Пита Хегсета о том, что США готовы к войне с Китаем.
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