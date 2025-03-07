Торгова війна Трампа: США введе проти Канади тарифи в розмірі 250%

Тариф стосуватиметься молочних продуктів. Трамп на брифінгу поскаржився, що Канада "роками нас обдирала".

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Президент США Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі заявив, що запроваджує новий тариф на імпорт із Канади лише за 24 години після того, як він оголосив про призупинення 25-відсоткового тарифу на більшість канадських товарів. Про це повідомляє CNN.

Новий разючий тариф у 250% на канадські молочні продукти може набути чинності вже сьогодні або у вівторок наступного тижня, заявив Трамп, виступаючи перед пресою в Овальному кабінеті 7 березня.

"Канада роками обдирала нас щодо деревини та молочних продуктів", — сказав Трамп, маючи на увазі канадський тариф у 250% на американські молочні продукти. Президент заявив, що він відповідатиме цим тарифам.

"Ми збираємося стягувати ту саму плату. Це несправедливо. Це ніколи не було справедливим, і вони погано поводилися з нашими фермерами", — заявив американський президент.

Нагадаємо, 7 березня Дональд Трамп оголосив про призупинення на місяць дії мит на канадську та мексиканську продукцію, що підпадає під дію договору про вільну торгівлю USMCA. Він також тимчасово призупинив дію мит в автомобільній промисловості та сільському господарстві.

А 3 березня Трамп підписав указ, згідно з яким на китайський імпорт тепер поширюватимуться мита в розмірі 20%.

Китай уже застеріг США від запровадження "мит без причини", зазначивши, що такі односторонні заходи можуть призвести до сценарію "закону джунглів". Це попередження прозвучало після слів міністра оборони Піта Гегсета про те, що США готові до війни з Китаєм.