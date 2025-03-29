23-летний мужчина построил дом "с нуля", просматривая уроки на YouTube (фото)

Картер из США потратил более шести месяцев и $20 тысяч, чтобы собственноручно построить дом, используя только инструкции и видеоуроки с YouTube. Его амбициозный проект привлек внимание многих зрителей в социальных сетях и вызвал оживленное обсуждение.

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Мастер-самоучка опубликовал фото проекта на одном из форумов в Reddit. Его пост быстро стал популярным.

Картер рассказал, что после завершения службы в морской пехоте переехал к своему брату Аарону в Оклахому. Они вместе наслаждались отдыхом на природе. Со временем мужчина начал мечтать о собственном доме и попросил у брата разрешение построить дом на его земельном участке. Тот был не против.

Несмотря на полное отсутствие опыта в строительстве, Картер разработал план и подсчитал, что для возведения каркаса сооружения понадобится около $10 тысяч.

Самостоятельное строительство

"Мой опыт в строительстве ограничивался лишь умением пользоваться базовыми инструментами. Брат имел немного больше навыков, потому что работал в компании по реставрации, но самостоятельно дом мы не строили никогда", — говорит он.

Строительство началось 14 сентября 2024 года. Основным источником знаний для американца стал YouTube, где он узнал обо всех этапах строительства. "Я провожу примерно 30 часов в неделю за работой. Все свободное время использую на это", — отмечает он.

Картер разработал план и подсчитал, что для возведения каркаса сооружения понадобится около $10 тысяч Фото: Reddit

В доме площадью почти 55 квадратных метров должна быть кухня, ванная комната, гостиная, прачечная, офис на первом этаже и спальня на чердаке. Мастер-самоучка самостоятельно изучил, как устанавливать окна и двери, класть крышу и деревянную облицовку.

Трудности в процессе

Однако трудности все же возникли. "Из-за недостатка опыта я пропустил некоторые важные шаги на начальных этапах. Это заставило меня возвращаться назад и исправлять ошибки", — признался он.

Хотя многие из пользователей сети похвалили его за настойчивость, нашлись и критики. "Люди говорили, что дом рухнет, потому что я неправильно установил стропила", — добавляет Картер.

Мужчина признает, что такой проект возможно реализовать только в сельской местности, где менее строгие строительные нормы. Профессионалы отмечают, что строительство требует тщательного планирования и соблюдения всех технических стандартов.

Несмотря на все трудности, Картер не жалеет о своем опыте. Он советует новичкам пользоваться готовыми планами, разработанными специалистами, чтобы избежать ошибок.

Напомним, 30-летняя Виталия Кудрик вместе с мужем Андреем приобрели и обустраивают уютную усадьбу на Тернопольщине. Теперь ей приходится еженедельно преодолевать более 200 километров, чтобы добраться до работы в Яремче. Владелица усадьбы в разговоре с Фокусом рассказывает о решении переехать из города в село, стоимости ремонта в старом доме, а также выращивании овец и коз.