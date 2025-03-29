23-річний чоловік збудував будинок "з нуля", переглядаючи уроки на YouTube (фото)

Картер із США витратив понад шість місяців і $20 тисяч, щоб власноруч збудувати будинок, використовуючи лише інструкції та відеоуроки з YouTube. Його амбітний проєкт привернув увагу багатьох глядачів у соціальних мереж та викликав жваве обговорення.

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Майстер-самоучка опублікував фото проєкту на одному з форумів в Reddit. Його допис швидко став популярним.

Картер розповів, що після завершення служби в морській піхоті переїхав до свого брата Аарона в Оклахому. Вони разом насолоджувалися відпочинком на природі. З часом чоловік почав мріяти про власну домівку й попросив у брата дозвіл звести дім на його земельній ділянці. Той був не проти.

Попри повну відсутність досвіду у будівництві, Картер розробив план і підрахував, що для зведення каркаса споруди знадобиться близько $10 тисяч.

Самостійне будівництво

"Мій досвід у будівництві обмежувався лише вмінням користуватися базовими інструментами. Брат мав трохи більше навичок, бо працював у компанії з реставрації, але самостійно дім ми не будували ніколи", — каже він.

Будівництво розпочалося 14 вересня 2024 року. Основним джерелом знань для американця став YouTube, де він дізнався про усі етапи будівництва. "Я проводжу приблизно 30 годин на тиждень за роботою. Увесь вільний час використовую на це", — зазначає він.

Картер розробив план і підрахував, що для зведення каркаса споруди знадобиться близько $10 тисяч Фото: Reddit

У домі площею майже 55 квадратних метрів має бути кухня, ванна кімната, вітальня, пральня, офіс на першому поверсі та спальня на горищі. Майстер-самоучка самостійно вивчив, як встановлювати вікна та двері, класти дах і дерев'яне облицювання.

Труднощі у процесі

Однак труднощі все ж виникли. "Через брак досвіду я пропустив деякі важливі кроки на початкових етапах. Це змусило мене повертатися назад й виправляти помилки", — зізнався він.

Хоча багато хто з користувачів мережі похвалили його за наполегливість, знайшлися й критики. "Люди казали, що будинок звалиться, бо я неправильно встановив крокви", — додає Картер.

Чоловік визнає, що такий проєкт можливо реалізувати лише в сільській місцевості, де менш суворі будівельні норми. Професіонали наголошують, що будівництво потребує ретельного планування та дотримання всіх технічних стандартів.

Попри всі труднощі, Картер не шкодує про свій досвід. Він радить новачкам користуватися готовими планами, розробленими фахівцями, щоб уникнути помилок.

Нагадаємо, 30-річна Віталія Кудрик разом із чоловіком Андрієм придбали та облаштовують затишну садибу на Тернопільщині. Тепер їй доводиться щотижня долати понад 200 кілометрів, щоб дістатися до роботи в Яремче. Власниця садиби у розмові з Фокусом розказує про рішення переїхати з міста у село, вартість ремонту в старому будинку, а також вирощування овечок та кіз.