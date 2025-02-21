Один з найменших будинків в світі завдяки секрету вміщає 6 осіб: що всередині (фото)

Крихітна оселя зведена на тривісному причепі з шістьма колесами й може служити як караван. Це хороший варіант для людей, які мріють жити у дорозі.

Related video

Крихітні будинки стали доступною альтернативою традиційному житлу в багатьох країнах світу. Компанія Havenwood Tiny Homes (Австралія) нещодавно презентувала "один з найменших" будинків у світі — сімейне гніздечко з трьома спальнями завдовжки всього 7 метрів. Про це пише таблоїд The Sun.

60-річний Рік Сміт, власник компанії, заснував її п'ять років тому, щоб забезпечувати людей доступним житлом. Відтоді його команда спроєктувала широкий спектр мінімалістичних будинків для одного, двох та трьох мешканців.

Доступне житло

Найменший крихітний будинок Beau River — з однією спальнею та мансардою завдовжки 5 м й завширшки 2,4 м. Там можуть поміститися 5-6 осіб.

Модель Maverick вартістю 147,8 тис. австралійських доларів (близько 3,9 млн грн) складається зі спальні на першому поверсі та двома кімнатами на горищі. Загалом — 7,3 м завдовжки й 3 м завширшки. До послуг мешканців повноцінна кухня, ванна кімната, камін і комора.

Мінімалістичні будинки стали альтернативою традиційному житлу в багатьох країнах світу Фото: SWNS

Модульна хатинка Joely вартістю 149,8 тис. австралійських доларів (майже 4 млн грн) має такий самий розмір, але потенційно вміщує більше людей, оскільки внизу встановлено двоярусне ліжко, а нагорі — дві спальні, розділені коридором.

Усі крихітні оселі зведені на тривісному причепі з шістьма колесами та можуть служити як караван. Одномісні коштують 79,5 тис. австралійських доларів (2,1 млн грн), що значно дешевше, ніж середня вартість нерухомості в Австралії, що становить 878 тис. австралійських доларів (понад 23 млн грн).

Продаються тільки в Австралії

Поки такі помешкання виготовляють лише під замовлення й наразі доставляються по Австралії, однак Рік думає над тим, щоб в майбутньому транспортувати їх в Америку й, можливо, по всьому світу.

Всередині є все необіхдне для життя Фото: SWNS

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.