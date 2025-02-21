Один из самых маленьких домов в мире благодаря секрету вмещает 6 человек: что внутри (фото)

Крошечное жилище возведено на трехосном прицепе с шестью колесами и может служить как караван. Это хороший вариант для людей, которые мечтают жить в дороге.

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Крошечные дома стали доступной альтернативой традиционному жилью во многих странах мира. Компания Havenwood Tiny Homes (Австралия) недавно презентовала "один из самых маленьких" домов в мире — семейное гнездышко с тремя спальнями длиной всего 7 метров. Об этом пишет таблоид The Sun.

60-летний Рик Смит, владелец компании, основал ее пять лет назад, чтобы обеспечивать людей доступным жильем. С тех пор его команда спроектировала широкий спектр минималистичных домов для одного, двух и трех жителей.

Доступное жилье

Самый маленький дом Beau River — с одной спальней и мансардой длиной 5 м и шириной 2,4 м. Там могут поместиться 5-6 человек.

Модель Maverick стоимостью 147,8 тыс. австралийских долларов (около 3,9 млн грн) состоит из спальни на первом этаже и двух комнат на чердаке. В целом — 7,3 м в длину и 3 м в ширину. К услугам жильцов полноценная кухня, ванная комната, камин и кладовая.

Минималистичные дома стали альтернативой традиционному жилью во многих странах мира Фото: SWNS

Модульный домик Joely стоимостью 149,8 тыс. австралийских долларов (почти 4 млн грн) имеет такой же размер, но потенциально вмещает больше людей, поскольку внизу установлена двухъярусная кровать, а наверху — две спальни, разделенные коридором.

Все крошечные дома возведены на трехосном прицепе с шестью колесами и могут служить как караван. Одноместные стоят 79,5 тыс. австралийских долларов (2,1 млн грн), что значительно дешевле, чем средняя стоимость недвижимости в Австралии, то есть 878 тыс. австралийских долларов (более 23 млн грн).

Продаются только в Австралии

Пока такие помещения изготавливают только под заказ и доставляются по Австралии, однако Рик думает над тем, чтобы в будущем транспортировать их в Америку и, возможно, по всему миру.

Внутри есть все необходимое для жизни Фото: SWNS

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.